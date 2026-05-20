Доходы бюджета растут, а ВВП падает: что происходит с экономикой Украины

Украинская гривна и доллар
Реальный ВВП Украины в первом квартале несколько сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным.
Об этом идет речь в Месячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований.

ВВП сократился, но отдельные отрасли продолжают расти

По предварительным данным Госстата, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на это, в отдельных секторах экономики сохранялся рост:
  • добыча газа и нефти увеличилась более чем на 20%;
  • перерабатывающая промышленность в марте выросла на 6,2%;
  • металлургия прибавила 20%;
  • розничная торговля ускорилась на фоне более активного потребительского спроса.
По оценке Института экономических исследований, в апреле экономика вернулась к росту примерно на 1%.
Инфляция ускорилась до 8,6%

В апреле потребительская инфляция выросла до 8,6% в годовом исчислении против 7,9% в марте.
Главной причиной стало подорожание горючего, что повлекло за собой рост транспортных расходов и, соответственно, цен на широкий спектр товаров и услуг.
Доходы бюджета растут, правительство готовит масштабные изменения

В апреле доходы государственного бюджета составили 409 млрд грн, что на 20,3% больше, чем годом ранее. Как отмечают в ИЭИ, прежде всего это связано с более высокими доходами специального фонда. Доходы спецфонда прежде всего связаны с военной помощью.
Основные источники поступлений общего фонда Госбюджета:
  • гранты в рамках программы ERA — 55,1 млрд грн;
  • перечисление прибыли НБУ — 73 млрд грн;
  • высокие поступления от НДС — 30 млрд грн.
Налоговые и таможенные платежи также превысили план.
Внешние заимствования составляли около 45 млн долл. США, поступившие по разным программам через Всемирный Банк, говорят аналитики.
Правительство инициировало изменения в Госбюджет-2026. Предполагается значительное увеличение расходов на оборону и безопасность.
«Изменения в Госбюджет, предложенные правительством, предусматривают, что 13,2 млрд евро (в эквиваленте) будет направлено на социальные и гуманитарные цели, а 31,8 млрд евро на оборону и безопасность. Это свидетельствует о том, что Еврокомиссия согласовала использование части бюджетной поддержки Ukraine Support Loan года», — говорится в аналитике.
В частности, дополнительно планируют направить:
  • 174,3 млрд грн на денежное довольствие военных;
  • 1,371 трлн грн на вооружение и военную технику;
  • 14,6 млрд грн на резерв в сфере обороны;
  • 40 млрд грн на подготовку регионов к зиме;
  • 40 млрд грн на пополнение резервного фонда.

Курс гривны остается стабильным

В последние недели гривна удерживалась вблизи уровня 44 грн за доллар, что свидетельствует о ее стабильности.
Национальный банк сократил валютные интервенции до 3,2 млрд долларов за четыре недели, а спрос на иностранную валюту постепенно уменьшался.
Международные резервы в апреле сократились на 7,3% - до 48,2 млрд долларов. Основными причинами стали валютные интервенции НБУ и выплаты по государственному долгу на фоне ограниченного поступления внешней помощи.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаВВПИнфляцияКурс гривныБюджет
