Доходы бюджета растут, а ВВП падает: что происходит с экономикой Украины

В апреле потребительская инфляция выросла до 8,6% в годовом исчислении против 7,9% в марте.
Главной причиной стало подорожание горючего, что повлекло за собой рост транспортных расходов и, соответственно, цен на широкий спектр товаров и услуг.
Доходы бюджета растут, правительство готовит масштабные изменения
В апреле доходы государственного бюджета составили 409 млрд грн, что на 20,3% больше, чем годом ранее. Как отмечают в ИЭИ, прежде всего это связано с более высокими доходами специального фонда. Доходы спецфонда прежде всего связаны с военной помощью.
«Изменения в Госбюджет, предложенные правительством, предусматривают, что 13,2 млрд евро (в эквиваленте) будет направлено на социальные и гуманитарные цели, а 31,8 млрд евро на оборону и безопасность. Это свидетельствует о том, что Еврокомиссия согласовала использование части бюджетной поддержки Ukraine Support Loan года», — говорится в аналитике.
В частности, дополнительно планируют направить:
174,3 млрд грн на денежное довольствие военных;
1,371 трлн грн на вооружение и военную технику;
14,6 млрд грн на резерв в сфере обороны;
40 млрд грн на подготовку регионов к зиме;
40 млрд грн на пополнение резервного фонда.
Курс гривны остается стабильным
В последние недели гривна удерживалась вблизи уровня 44 грн за доллар, что свидетельствует о ее стабильности.
Национальный банк сократил валютные интервенции до 3,2 млрд долларов за четыре недели, а спрос на иностранную валюту постепенно уменьшался.
Международные резервы в апреле сократились на 7,3% - до 48,2 млрд долларов. Основными причинами стали валютные интервенции НБУ и выплаты по государственному долгу на фоне ограниченного поступления внешней помощи.