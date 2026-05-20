В Киевской области ликвидировали подпольное производство кофе известных брендов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявили в Киевской области масштабное подпольное производство фальсифицированного кофе под логотипами популярных международных торговых марок.

Фигуранты наладили полный цикл изготовления контрафактного товара и массово реализовывали его через популярные интернет-магазины, маркетплейсы и общепиты по всей Украине.

В рамках расследования правоохранители провели 22 санкционированных обыска, в ходе которых изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию общей стоимостью около 20 миллионов гривен. По оценкам специалистов, выявленная схема стала следствием трансформации теневого сектора: после усиления таможенного контроля в 2024 году нелегальные операторы переориентировались с махинаций с таможенной стоимостью на контрабандные каналы и развертывание незаконных цехов внутри страны.

«Производство и сбыт фальсифицированной продукции под чужими торговыми марками наносят значительный ущерб отрасли. Легальный бизнес теряет конкурентные преимущества из-за деятельности операторов, не уплачивающих налогов и работающих вне правового поля. Потребитель получает продукцию неизвестного происхождения вместо гарантированного качества бренда. Государственный бюджет недополучает не менее 550 млн грн в год только по кофейному сегменту. Именно поэтому действия БЭБ важны и необходимы», — подчеркнул президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

Эксперты профильного объединения констатируют, что на сегодняшний день до трети отечественного рынка растворимого кофе продолжает находиться в тени. По их словам, успешная ликвидация отдельных крупных подпольных цехов критически важна, однако для полной очистки рынка и защиты прав потребителей необходимо внедрение комплексной и скоординированной государственной политики.

