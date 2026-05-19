Один бизнес — более 500 ФЛП: БЭБ раскрыло схему минимизации налогов на 38 миллионов в сети секонд-хенда Сегодня 20:43 — Криминал

Правоохранители разоблачили масштабную схему искусственного дробления бизнеса в сфере торговли секонд-хендом. Чтобы минимизировать налоговые обязательства, деятельность сети магазинов оформляли более чем на 530 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Ориентировочные потери бюджета составляют более 38,6 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Детали следствия

Следствие установило, что сеть секонд-хендов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением и общим контролем финансово-хозяйственной деятельности. Однако официально продажи товаров осуществляли через десятки ФЛП, зарегистрированных в разных регионах Украины.

После превышения допустимых лимитов доход предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как этого требует закон. Их продолжали использовать для дробления бизнеса и уменьшения налоговой нагрузки.

Аналитики установили, что в течение 2023−2025 годов к реализации схемы привлекли 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции более чем на 231 млн грн.

По предварительным подсчетам, в результате таких действий бюджет мог недополучить более 38,6 млн грн НДС.

Обыски

БЭБ провело 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей по местам ведения хозяйственной деятельности, проживания фигурантов и помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.

Среди изъятого — носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024−2026 годы, которая может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.

Идет досудебное расследование.

