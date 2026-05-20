На Прикарпатье раскрыта схема хищения газа из государственной ГТС — 203 млн грн ущерба

На Прикарпатье прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины.
Организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных. Предприятие пользовалось государственной газотранспортной системой для транспортировки добываемого газа.
Учет топлива производился через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием «Оператора ГТС Украины».
По данным следствия, с января 2022 по октябрь 2025 участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа. Схема была примитивной в плане способа, но масштабной по результатам: с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии, из-за чего электронный вычислитель фиксировал искаженные данные об объемах газа. В результате государство недополучило более 8 миллионов кубометров газа.
Фактически, топливо незаконно отбирали из сети и продавали на рынке как собственный ресурс. Сумма установленного ущерба — более 203 миллионов гривен.
Организатор схемы и три его сообщника задержаны. Им объявлены подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Прокуроры готовят ходатайство о содержании под стражей.
«Также будут настаивать на залоге в размере причинного государству ущерба — 203 миллиона гривен. Когда воруют газ из государственной системы — это не „бизнес“. Это прямой урон государству и удар по энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
