В Харькове задержана известный автоблогер, которая продавала «завезенные для ВСУ» автомобили Сегодня 17:14 — Криминал

В Харькове правоохранители задержали известного автоблогера, которая руководит благотворительным фондом и, по данным следствия, построила целый бизнес на перепродаже транспортных средств, предназначенных для фронта.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что произошло

По данным следствия, в течение января 2024 — май 2026 женщина наладила системный ввоз автомобилей из стран Европы, оформляя их как бесплатную гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Такая маркировка позволяла избегать уплаты обязательных таможенных платежей. Однако вопреки целевому назначению псевдоволонтер вместо передачи автомобилей на фронт перепродавала их своим клиентам.

Блогер лично координировала весь процесс: от подбора транспортных средств за границей до продажи покупателям в Украине. Она выставляла объявления в своем Telegram-канале, реализовывала автомобили за наличные деньги и присваивала средства.

Задокументирована контрабанда целого «автопарка», в который вошли внедорожники и микроавтобусы марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» и другие. Общая рыночная стоимость только девяти идентифицированных транспортных средств превышает 1,6 млн гривен.

Кроме того, установлено, что на балансе благотворительного фонда находится 379 автомобилей, судьба которых проверяется.

12 мая правоохранители задержали псевдоволонтера в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе санкционированного обыска на так называемой торговой площадке, где товар хранили и показывали потенциальным покупателям, изъяли 6 автомобилей. Решается вопрос о наложении на них ареста.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры и Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова она уведомлена о подозрении по факту контрабанды подакцизных товаров, совершенной в значительном размере (ч. 1 ст. 201−4 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи СО ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

Также в офисе Генпрокурора подчеркнули, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена ​​обвинительным приговором суда.

