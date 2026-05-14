СБУ разоблачила дельцов, которые покупали корабли для «теневого флота» рф Сегодня 19:43 — Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая по заказу россии занималась покупкой морских судов для «теневого флота» государства-агрессора.

Суда покупали в Европе и передавали россии в нейтральных водах

Как установило расследование, в группировку входили граждане Украины и иностранцы.

Фигуранты подыскивали и покупали необходимые суда в европейских странах, обеспечивали их сопровождение и набирали экипаж.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, чтобы скрыть фактическое назначение судна, его оформляли якобы для дальнейшего использования за пределами россии. Подозреваемый представлял интересы компании-покупателя, готовил и подписывал документы по приобретению буксира, а также организовывал подготовку судна и экипажа к выходу из порта.

После выхода из порта буксир сменил заявленный маршрут. В дальнейшем данные о его местонахождении исчезли из электронной системы отслеживания судов. Впоследствии судно было перерегистрировано под флагом россии, получило новое название и оказалось в распоряжении российской компании.

По материалам производства, компания предоставляет буксировочные услуги на нефтяном транзитном терминале и может выполнять работы в интересах подсанкционных российских субъектов.

Следствие считает, что переданный буксир может использоваться для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров во время захода в порт. Такие суда являются важной частью морской логистики рф и могут обеспечивать функционирование так называемого «теневого флота», с помощью которого государство-агрессор пытается обходить международные санкции и сохранять доходы от экспорта энергоресурсов.

Таким образом, действия подозреваемого создали условия для передачи судна российской стороне и его дальнейшего использования в интересах нефтяной отрасли россии.

Вручение подозрений

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к передаче буксира российской компании. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, а также денежные средства на сумму 54 750 долларов США и 37 900 евро.

Прокуроры инициировали применение к подозреваемой мере пресечения — содержанию под стражей без определения размера залога.

