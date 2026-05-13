Схема на «Большой стройке»: на Буковине разоблачили злоупотребления более чем на 2,5 млн грн Сегодня 21:34 — Криминал

Злоупотребления при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы на автодороге Новоселица-Герца-КПП «Дьяковцы», esbu.gov.ua

В Черновицкой области разоблачили служащих государственного учреждения в злоупотреблении служебным положением при строительстве переправы через реку Прут. Они нанесли государству ущерб более чем на 2,5 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детали следствия

В ходе досудебного расследования установлено, что к противоправной схеме кроме ранее разоблаченного заместителя начальника ведомства причастен также руководитель профильного отдела.

Речь идет о злоупотреблениях при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы, на автодороге Новоселица-Герца-КПП «Дьяковцы». Строительство этого объекта долгое время было заморожено, однако в 2020 году его возобновили в рамках государственной программы «Большая стройка». Тогда с подрядчиком заключили договор на сумму более 171 млн. грн.

В ходе работ за бюджетные средства изготовили специальную металлическую опалубку. Поскольку эти конструкции многоразовые, подрядчик должен был вернуть их государству или компенсировать их стоимость. А оборудование оформили как дешевый металлолом, а реальную стоимость имущества государству так и не вернули.

Несмотря на невыполнение подрядчиком условий договора, заместитель руководителя госучреждения вместе с начальником отдела подписали акты приемки выполненных работ и согласовали финансовые документы. Это позволило частному предприятию беспрепятственно получить бюджетные денежные средства в полном объеме.

Из-за действий должностных лиц государству нанесен ущерб более чем на 2,5 млн грн.

Подозрения

Обе должностных лица уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Идет досудебное расследование.

