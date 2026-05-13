0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Схема на «Большой стройке»: на Буковине разоблачили злоупотребления более чем на 2,5 млн грн

Криминал
14
Злоупотребления при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы на автодороге Новоселица-Герца-КПП «Дьяковцы»
Злоупотребления при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы на автодороге Новоселица-Герца-КПП «Дьяковцы», esbu.gov.ua
В Черновицкой области разоблачили служащих государственного учреждения в злоупотреблении служебным положением при строительстве переправы через реку Прут. Они нанесли государству ущерб более чем на 2,5 млн грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детали следствия

В ходе досудебного расследования установлено, что к противоправной схеме кроме ранее разоблаченного заместителя начальника ведомства причастен также руководитель профильного отдела.
Речь идет о злоупотреблениях при строительстве мостового перехода в селе Маршинцы, на автодороге Новоселица-Герца-КПП «Дьяковцы». Строительство этого объекта долгое время было заморожено, однако в 2020 году его возобновили в рамках государственной программы «Большая стройка». Тогда с подрядчиком заключили договор на сумму более 171 млн. грн.
Читайте также
В ходе работ за бюджетные средства изготовили специальную металлическую опалубку. Поскольку эти конструкции многоразовые, подрядчик должен был вернуть их государству или компенсировать их стоимость. А оборудование оформили как дешевый металлолом, а реальную стоимость имущества государству так и не вернули.
Несмотря на невыполнение подрядчиком условий договора, заместитель руководителя госучреждения вместе с начальником отдела подписали акты приемки выполненных работ и согласовали финансовые документы. Это позволило частному предприятию беспрепятственно получить бюджетные денежные средства в полном объеме.
Из-за действий должностных лиц государству нанесен ущерб более чем на 2,5 млн грн.

Подозрения

Обе должностных лица уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Идет досудебное расследование.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоЗлоупотребление властьюБЭБСтроительство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems