Псевдоэкспортеры агропродукции обманули иностранцев на 600 тысяч евро — детали

Криминал
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями пресекли деятельность группы, которая под видом экспорта агропродукции завладевала средствами иностранных покупателей.
Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Суть дела

По данным следствия, на территории Киевской области действовала группа лиц, которая создала и использовала подконтрольные предприятия для заключения фиктивных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции за границу. Покупателями становились преимущественно иностранные граждане, в том числе из стран Европейского Союза.
Для потенциальных клиентов схема выглядела как обычное внешнеэкономическое соглашение. В интернете размещали информацию о якобы аграрных компаниях, предлагающих продукцию по привлекательным ценам. Покупателей убеждали, что товар есть в наличии, его можно быстро доставить, а сотрудничество выгодно и безопасно.
По данным следствия, доверие иностранных клиентов помогала формировать одна из организаторов схемы. Она владела несколькими иностранными языками, представлялась менеджером по продажам, демонстрировала осведомленность в коммерческих вопросах и убеждала покупателей в надежности сделки.
После этого с клиентами заключали договоры поставки или купли-продажи. Основным условием была предоплата якобы для начала отгрузки агропродукции и транспортных расходов.
По версии следствия выполнять эти договоры участники группы не планировали. После поступления денег на счета подконтрольных предприятий средства обналичивали или переводили на другие счета, а связь с покупателями прекращали.
Среди пострадавших иностранные граждане, в том числе жители Германии, Хорватии и Израиля. В настоящее время установленная сумма ущерба составляет более 600 тыс. евро.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
