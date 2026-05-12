По данным следствия, на территории Киевской области действовала группа лиц, которая создала и использовала подконтрольные предприятия для заключения фиктивных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции за границу. Покупателями становились преимущественно иностранные граждане, в том числе из стран Европейского Союза.
Для потенциальных клиентов схема выглядела как обычное внешнеэкономическое соглашение. В интернете размещали информацию о якобы аграрных компаниях, предлагающих продукцию по привлекательным ценам. Покупателей убеждали, что товар есть в наличии, его можно быстро доставить, а сотрудничество выгодно и безопасно.
По данным следствия, доверие иностранных клиентов помогала формировать одна из организаторов схемы. Она владела несколькими иностранными языками, представлялась менеджером по продажам, демонстрировала осведомленность в коммерческих вопросах и убеждала покупателей в надежности сделки.
После этого с клиентами заключали договоры поставки или купли-продажи. Основным условием была предоплата якобы для начала отгрузки агропродукции и транспортных расходов.
По версии следствия выполнять эти договоры участники группы не планировали. После поступления денег на счета подконтрольных предприятий средства обналичивали или переводили на другие счета, а связь с покупателями прекращали.
Среди пострадавших иностранные граждане, в том числе жители Германии, Хорватии и Израиля. В настоящее время установленная сумма ущерба составляет более 600 тыс. евро.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.