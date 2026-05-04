Схема на 44 млн грн: в Одессе торговали гуманитарной помощью Сегодня 20:21 — Криминал

Правоохранители раскрыли схему ввоза «гуманитарки» на продажу

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила схему ввоза товаров под видом гуманитарной помощи с их последующей реализацией на крупнейшем рынке Одессы.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как работала схема

Участники схемы использовали две подконтрольные благотворительные организации, в адрес которых из Турции ввозились партии товаров народного потребления, преимущественно одежда и трикотажные изделия. Грузы перемещались через государственную границу Украины с предоставлением соответствующих деклараций о перечне товаров, которые обозначены как гуманитарная помощь.

После таможенного оформления товары доставлялись не по адресам, указанным в документах, а в складские помещения фигурантов. В дальнейшем продукцию распределяли между торговыми павильонами на территории одесского рынка и реализовывали.

Участники схемы формировали фиктивные акты приемки-передачи гуманитарной помощи

Для сокрытия противоправной деятельности участники схемы формировали фиктивные акты приема-передачи гуманитарной помощи и вносили недостоверные сведения в автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

С октября 2025 года было задокументировано 11 фактов ввоза гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн и ориентировочной стоимостью 44,3 млн грн, которые были реализованы в коммерческих целях.

Как добавляют в Национальной полиции, организатор схемы — бывший работник таможни, который использовал свои знания и связи для ее построения. В противоправную деятельность он привлек десятки человек — от водителей до фиктивных руководителей благотворительных фондов. Для хранения и реализации товара арендовали складские помещения.

Подозрения фигурантам

Правоохранители произвели 71 обыск на территории Одессы и области. У фигурантов изъяли товар, технику, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

Три участника преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

