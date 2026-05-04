Задержана группа лиц, присвоившая более 60 га земли в Киевской области

Криминал
Нацполиция задержала группу лиц, присвоивших более 60 га земли в Киевской области.
Используя поддельные документы, злоумышленники проверяли махинации с земельными участками. Организатор схемы — 47-летний житель пгт. Ставище.

Он с сообщниками вносили в Государственный земельный кадастр поддельные документы о праве собственности на землю и переоформляли на фиктивных лиц с целью дальнейшей продажи.
Злоумышленникам удалось мошенническим путем завладеть паевыми участками, размером более 60 гектаров, нанеся ущерб государству.
Оперативники ДКР и следователи Главного следственного управления НПУ при силовой поддержке спецназовцев полиции провели почти 30 санкционированных обысков по месту жительства участников организованной группы.
Правоохранители собрали доказательную базу преступной деятельности организованной группы и уведомили фигурантов о подозрении.
По материалам:
Finance.ua
