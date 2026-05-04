В Украине будут судить «криптомайнера» за хищение электроэнергии на 9 млн гривен

Незаконный майнинг
В Житомирской области в суд передали дело в отношении организатора нелегальных майнинг-центров, который, по данным следствия, нанес государству миллионный ущерб из-за незаконного потребления электроэнергии.
Об этом идет речь в сообщении Управления СБ Украины в Житомирской области.

Как работала схема

По данным следствия, 41-летний житель Бердичевского района, проживающий в Киеве, организовал два майнинг-центра для добычи криптовалюты.
Первый он обустроил в подвале собственного дома. Электроэнергию там потребляли в больших объемах, но оплачивали по бытовому тарифу. Впоследствии фигурант установил специальное устройство, позволяющее вмешиваться в работу счетчика и потреблять электроэнергию вне учета.
Весной 2024 года он расширил деятельность и арендовал цех с собственной трансформаторной подстанцией на окраине Житомира, где запустил еще один майнинг-комплекс. Там использовалась аналогичная схема нелегального потребления.
Убытки и объемы потребления

По оценкам экспертов, общий объем незаконно использованной электроэнергии составил 1,520 млн кВт/ч. Убытки для трех государственных энергокомпаний оцениваются почти в 9 млн. грн.
Такие действия могли влиять на баланс энергосистемы и создавать дополнительную нагрузку на критически важные ресурсы во время войны.

Что грозит фигуранту

Правоохранители пресекли деятельность майнинг-центров летом 2025 года. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, оборудование для майнинга, маршрутизаторы и средства связи.
Организатор обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в мошенничестве в особо крупных размерах, похищении электроэнергии и несанкционированном вмешательстве в работу электронных сетей.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Дело расследовали сотрудники СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
