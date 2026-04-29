В Сумах ликвидировали колл-центр, который выманивал средства у военных и подростков

Злоумышленники находятся под стражей, ssu.gov.ua
В Сумах ликвидировали мошенническую схему выманивания средств у граждан Украины. Правоохранители разоблачили подпольный колл-центр и задержали четырех его организаторов, которые выманивали деньги под видом близких отношений в интернете.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Схемы обмана граждан

Злоумышленники работали по двум схемам выманивания средств, в зависимости от возраста и возможностей потенциальной жертвы.
Так, чтобы обокрасть подростков, мошенники создавали профили юных девушек, от имени которых знакомились на специально созданном Телеграм-канале и назначали «свидание».
Когда клиенты прибывали на место встречи, фигуранты просили их сделать селфи с отметкой геолокации. После этого они направляли жертве видео, на котором лицо в форменной одежде армии рф угрожало ударом по присланным координатам.
Далее мошенники, выдавая себя за украинских правоохранителей, звонили по телефону несовершеннолетним с угрозами тюремного заключения за госпредательство и требовали «откуп».
В качестве оплаты потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые дельцы забирали через такси.
Также документировано, как фигуранты обворовывали военных ВСУ. Установлено, что мошенники писали воинам с фейковых аккаунтов женщин и после долгого общения предлагали перечислить средства якобы на лечение или обучение.
После того как злоумышленники получали денежные переводы, они обрывали связь и удаляли профиль с перепиской.

Обыски и подозрения

Во время обысков в помещении «офиса» и в домах задержанных изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами незаконной деятельности. Также обнаружены наличные и ювелирные изделия, полученные преступным путем.
В настоящее время фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
