В Сумах ликвидировали колл-центр, который выманивал средства у военных и подростков

В Сумах ликвидировали мошенническую схему выманивания средств у граждан Украины. Правоохранители разоблачили подпольный колл-центр и задержали четырех его организаторов, которые выманивали деньги под видом близких отношений в интернете.
Злоумышленники работали по двум схемам выманивания средств, в зависимости от возраста и возможностей потенциальной жертвы.
Так, чтобы обокрасть подростков, мошенники создавали профили юных девушек, от имени которых знакомились на специально созданном Телеграм-канале и назначали «свидание».
Когда клиенты прибывали на место встречи, фигуранты просили их сделать селфи с отметкой геолокации. После этого они направляли жертве видео, на котором лицо в форменной одежде армии рф угрожало ударом по присланным координатам.
Далее мошенники, выдавая себя за украинских правоохранителей, звонили по телефону несовершеннолетним с угрозами тюремного заключения за госпредательство и требовали «откуп».
В качестве оплаты потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые дельцы забирали через такси.
Также документировано, как фигуранты обворовывали военных ВСУ. Установлено, что мошенники писали воинам с фейковых аккаунтов женщин и после долгого общения предлагали перечислить средства якобы на лечение или обучение.
После того как злоумышленники получали денежные переводы, они обрывали связь и удаляли профиль с перепиской.
Обыски и подозрения
Во время обысков в помещении «офиса» и в домах задержанных изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами незаконной деятельности. Также обнаружены наличные и ювелирные изделия, полученные преступным путем.
В настоящее время фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.