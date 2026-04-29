В Сумах ликвидировали колл-центр, который выманивал средства у военных и подростков

В Сумах ликвидировали мошенническую схему выманивания средств у граждан Украины. Правоохранители разоблачили подпольный колл-центр и задержали четырех его организаторов, которые выманивали деньги под видом близких отношений в интернете.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Схемы обмана граждан

Злоумышленники работали по двум схемам выманивания средств, в зависимости от возраста и возможностей потенциальной жертвы.

Так, чтобы обокрасть подростков, мошенники создавали профили юных девушек, от имени которых знакомились на специально созданном Телеграм-канале и назначали «свидание».

Когда клиенты прибывали на место встречи, фигуранты просили их сделать селфи с отметкой геолокации. После этого они направляли жертве видео, на котором лицо в форменной одежде армии рф угрожало ударом по присланным координатам.

Далее мошенники, выдавая себя за украинских правоохранителей, звонили по телефону несовершеннолетним с угрозами тюремного заключения за госпредательство и требовали «откуп».

В качестве оплаты потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые дельцы забирали через такси.

Также документировано, как фигуранты обворовывали военных ВСУ. Установлено, что мошенники писали воинам с фейковых аккаунтов женщин и после долгого общения предлагали перечислить средства якобы на лечение или обучение.

После того как злоумышленники получали денежные переводы, они обрывали связь и удаляли профиль с перепиской.

Обыски и подозрения

Во время обысков в помещении «офиса» и в домах задержанных изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами незаконной деятельности. Также обнаружены наличные и ювелирные изделия, полученные преступным путем.

В настоящее время фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

