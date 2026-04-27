0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Ни дня не работала, а получила более 1 млн грн зарплаты: разоблачили фиктивное трудоустройство (фото)

Криминал
1
Правоохранители объявили подозрение служащей государственного научного учреждения и ее сообщнице, которые наладили схему растраты бюджетных средств.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Суть дела

Следователи Святошинского управления полиции совместно с оперативниками УСС в городе Киеве установили, что чиновник Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины организовала схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней свою подругу.
Читайте также
В частности, подозреваемая обеспечила фиктивное трудоустройство женщины на должность ведущего инженера, а затем главного специалиста сектора.
Несмотря на то, что «сотрудница» фактически не находилась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности, руководитель регулярно вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных ею часах, которые в дальнейшем стали основанием для начисления ей заработной платы.
Читайте также
В результате таких действий, в период с октября 2018 года по февраль 2025 года государство безосновательно выплатило фиктивной сотруднице более 1,1 миллиона гривен.
Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, сообщили организатору схемы о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — служебный подлог и ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Другой фигурантке инкриминируют ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование заведомо подложных документов, а также ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины — пособничество в растрате имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Наказание

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems