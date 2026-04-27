Ни дня не работала, а получила более 1 млн грн зарплаты: разоблачили фиктивное трудоустройство (фото)

Следователи Святошинского управления полиции совместно с оперативниками УСС в городе Киеве установили, что чиновник Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины организовала схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней свою подругу.
В частности, подозреваемая обеспечила фиктивное трудоустройство женщины на должность ведущего инженера, а затем главного специалиста сектора.
Несмотря на то, что «сотрудница» фактически не находилась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности, руководитель регулярно вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных ею часах, которые в дальнейшем стали основанием для начисления ей заработной платы.
В результате таких действий, в период с октября 2018 года по февраль 2025 года государство безосновательно выплатило фиктивной сотруднице более 1,1 миллиона гривен.
Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, сообщили организатору схемы о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — служебный подлог и ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Другой фигурантке инкриминируют ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование заведомо подложных документов, а также ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины — пособничество в растрате имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Наказание
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества