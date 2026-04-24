0 800 307 555
В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с доходом более 5 млрд грн

Криминал
Денежные средства поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии
Денежные средства поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии
Бюро экономической безопасности разоблачило организованную группу, которая обеспечивала работу сети нелегальных онлайн-казино и легализовывала полученные доходы. Объем незаконно полученных средств превышает 5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как работало казино

Следствие установило, что в состав организованной группы входили 10 человек: два гражданина рф и восемь граждан Украины. Каждый из них выполнял отдельную роль — от технического обеспечения до контроля финансовых потоков.
Фигуранты создали и администрировали сеть веб-ресурсов, через которые пользователи получали доступ к онлайн-казино без соответствующей лицензии. Для стабильной работы они привлекли подконтрольные ИТ-компании, обеспечивающие техническую поддержку сайтов, их бесперебойную работу и обновление.
Фигуранты создали и администрировали сеть веб-ресурсов, через которые пользователи получали доступ к онлайн-казино
Фигуранты создали и администрировали сеть веб-ресурсов, через которые пользователи получали доступ к онлайн-казино
Для маскировки деятельности использовали иностранные компании, через которые формально производился прием платежей и обслуживание сервисов. Это позволяло скрывать настоящих организаторов и усложняло отслеживание их деятельности правоохранительными органами.

Финансовая часть схемы

Финансовая часть схемы была построена так, чтобы максимально усложнить контроль за движением денежных средств. Пользователи платили за участие в азартных играх в криптовалюте и стейблкоинах (USDT).
Сначала эти средства поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего перераспределялись между другими подконтрольными предприятиями-нерезидентами, в частности, в юрисдикции Кюрасао.
Такая многоуровневая схема позволяла скрывать источник происхождения средств и избегать финансового мониторинга.
В дальнейшем полученные криптоактивы легализовали. Их конвертировали в разные виды валют, переводили между счетами и использовали в финансовых операциях таким образом, чтобы придать им вид законно полученных доходов. Это позволяло участникам группы свободно распоряжаться денежными средствами и интегрировать их в легальное обращение.

Ход расследования

В ходе следствия документирован полный цикл функционирования схемы — от создания онлайн-ресурсов до вывода и легализации средств. Общий объем полученных незаконных доходов в криптовалюте превышает эквивалент 5 млрд. грн.
Десять членов организованной группы уведомлены о подозрении по фактам организации и проведения азартных игр без лицензии (ч. 2 ст. 203−2 УК Украины), а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБОффшорыНалоговые махинацииСхемыКриптовалюта
