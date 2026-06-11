0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Тернопольской области руководители ТЦК повторно «призвали» более 100 военных

Криминал
23
В Тернопольской области руководители ТЦК повторно «призвали» более 100 военных
В Тернопольской области руководители ТЦК повторно «призвали» более 100 военных
Правоохранители разоблачили трех руководителей районных ТЦК и СП Тернопольской области, которые незаконно меняли данные в реестре «Оберег» для искусственного улучшения показателей мобилизации. Следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более чем 100 гражданах.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Детали следствия

Следствие установило, что в течение 2025−2026 годов должностные лица, используя собственные ключи доступа к системе, безосновательно вносили сведения о якобы призыве и снятии с воинского учета граждан в связи с мобилизацией.
При этом они точно знали, что эти лица уже проходят военную службу в разных подразделениях Сил обороны Украины.
В ходе досудебного расследования следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более чем 100 гражданах.

Наказание

Трем руководителям районных ТЦК и СП объявлено подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.
Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоГБРТЦКСлужебные полномочия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems