В Тернопольской области руководители ТЦК повторно «призвали» более 100 военных Сегодня 16:34 — Криминал

В Тернопольской области руководители ТЦК повторно «призвали» более 100 военных

Правоохранители разоблачили трех руководителей районных ТЦК и СП Тернопольской области, которые незаконно меняли данные в реестре «Оберег» для искусственного улучшения показателей мобилизации. Следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более чем 100 гражданах.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Детали следствия

Следствие установило, что в течение 2025−2026 годов должностные лица, используя собственные ключи доступа к системе, безосновательно вносили сведения о якобы призыве и снятии с воинского учета граждан в связи с мобилизацией.

При этом они точно знали, что эти лица уже проходят военную службу в разных подразделениях Сил обороны Украины.

В ходе досудебного расследования следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более чем 100 гражданах.

Наказание

Трем руководителям районных ТЦК и СП объявлено подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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