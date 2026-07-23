Бывший руководитель оборонного завода разобрал предприятие на металлолом — прокуратура Сегодня 17:21 — Криминал

Бывший исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли, которое находилось в процессе приватизации, вместе с тремя работниками организовал схему демонтажа производственных цехов и сдачу оборудования на металлолом.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Детали следствия

По данным следствия, вместо управления активами предприятия руководитель вместе с подчиненными организовал схему его фактического уничтожения. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом.

Правоохранители задокументировали, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приемки.

Ущерб государственному предприятию составляет миллионы гривен. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о новых подозрениях бывшему руководителю предприятия и трем его работникам.

Ранее чиновника уже подозревали во взяточничестве

Как отметили в Офисе Генпрокурора, это не первый эпизод по делу.

Ранее бывшему руководителю и главному инженеру сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений государственного предприятия без заключения договоров аренды.

Также во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности, BMW M 8 , Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago.

По данным следствия, дорогие авто оформляли на родственников и связанных лиц, хотя на самом деле ими владел и пользовался он лично, при этом не декларировал.

Теперь ему объявлено новое подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Audi RS7 за один день подешевела в 40 раз

Одним из эпизодов, на который обратило внимание следствие, стала покупка в 2024 году автомобиля Audi RS7.

Автомобиль приобрели за 4 млн грн, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, отметив в другом договоре стоимость всего 100 тыс. грн. То есть, за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз.

Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год — почти на 13 млн грн.

Досудебное расследование завершено. Подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

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