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Бывший руководитель оборонного завода разобрал предприятие на металлолом — прокуратура

Криминал
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Бывший исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли, которое находилось в процессе приватизации, вместе с тремя работниками организовал схему демонтажа производственных цехов и сдачу оборудования на металлолом.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Детали следствия

По данным следствия, вместо управления активами предприятия руководитель вместе с подчиненными организовал схему его фактического уничтожения. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом.
Правоохранители задокументировали, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приемки.
Ущерб государственному предприятию составляет миллионы гривен. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о новых подозрениях бывшему руководителю предприятия и трем его работникам.

Ранее чиновника уже подозревали во взяточничестве

Как отметили в Офисе Генпрокурора, это не первый эпизод по делу.
Ранее бывшему руководителю и главному инженеру сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений государственного предприятия без заключения договоров аренды.
Также во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности, BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago.
По данным следствия, дорогие авто оформляли на родственников и связанных лиц, хотя на самом деле ими владел и пользовался он лично, при этом не декларировал.
Теперь ему объявлено новое подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Audi RS7 за один день подешевела в 40 раз

Одним из эпизодов, на который обратило внимание следствие, стала покупка в 2024 году автомобиля Audi RS7.
Автомобиль приобрели за 4 млн грн, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, отметив в другом договоре стоимость всего 100 тыс. грн. То есть, за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз.
Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился.
Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год — почти на 13 млн грн.
Досудебное расследование завершено. Подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПрокуратура
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