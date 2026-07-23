В Киеве разоблачили схему присвоения 68 млн грн на защите объекта критической инфраструктуры Сегодня 04:31 — Криминал

Правоохранители уведомили о подозрении директора подрядной компании, подозреваемого в завладении почти 68 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство антидроновой защиты одного из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Подрядчик получил аванс, но работы не выполнил

По данным следствия, 37-летний житель Кривого Рога, возглавляющий предприятие-подрядчика, организовал схему завладения бюджетными средствами при исполнении договора с одной из государственных компаний. Общая стоимость контракта составила около 90 млн грн.

Согласно условиям договора, заказчик должен был перечислить подрядчику аванс в размере около 80% стоимости работ при условии предоставления банковской гарантии. Воспользовавшись этим механизмом, фигурант получил почти 68 миллионов гривен авансового платежа, хотя, как установило следствие, фактически не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

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Несмотря на то, что работы должны быть завершены в течение 240 дней с момента заключения договора, предприятие так и не приступило к их выполнению. В результате государству был нанесен ущерб на сумму почти 68 млн гривен.

Чтобы скрыть происхождение полученных средств, фигурант перечислил их несколькими финансовыми операциями на подконтрольные счета с целью дальнейшей легализации.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого, его предполагаемых подельников и в офисе предприятия полицейские изъяли документацию и печати разных субъектов хозяйствования.

Наказание

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к преступной схеме.

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