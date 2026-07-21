В Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки более 6 млн грн — детали Сегодня 14:33 — Криминал

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который, выдавая себя за сотрудника спецслужб, обманул народную артистку Украины более чем на шесть миллионов гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщили в столичной полиции, досудебное расследование завершили следователи Днепровского управления, пишет kyivschina24.

Фигуранту инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Подробности

По данным следствия, в апреле злоумышленник позвонил потерпевшей, представившись работником СБУ. Он начал психологически давить на женщину, обвиняя ее в якобы государственной измене. Для правдоподобия аферист направил ей поддельную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

В дальнейшем мошенник убедил артистку, что ее средства необходимо срочно проверить из-за вымышленной «связи с государством-агрессором». Под этим предлогом он организовал личную встречу, во время которой женщина передала ему 128 тысяч долларов наличными. Кроме того, она перечислила еще около 400 тысяч гривен на эти счета.

Правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался 36-летний мужчина. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. Если вину докажут, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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