Командир батальона и его заместители подозреваются в махинациях на 15 млн грн Сегодня 09:15 — Криминал

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области будут судить участников преступной группы из числа командования воинской части, которые подозреваются в незаконном завладении бюджетными средствами, выделенными на денежное довольствие военнослужащих.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали следствия

По данным следствия, командир отдельного батальона организовал преступную группу, в которую привлек трех своих заместителей и командира роты. В течение 2022−2025 годов они, злоупотребляя служебным положением, реализовывали схему незаконного завладения бюджетными средствами, которые государство выделяло на денежное довольствие военнослужащих.

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Злоумышленники подбирали мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. На них оформляли соответствующую служебную документацию о призыве и прохождении военной службы, что становилось основанием для начисления денежного довольствия, премий и надбавок. Денежные средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, снимались наличными и распределялись между участниками группировки.

В общей сложности дельцы фиктивно оформили 19 человек, которые фактически не выполняли воинскую обязанность. На основании поддельной документации им были начислены выплаты на сумму более 15,1 млн грн, которые впоследствии присвоили участники преступной группы.

Правоохранители провели более 100 обысков

Для документирования противоправной деятельности организованной преступной группы и сбора доказательной базы правоохранители провели более 100 обысков в нескольких областях Украины. В результате изъяли документацию, черновые записи, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги и другие вещественные доказательства, а также провели комплекс необходимых следственных (розыскных) действий.

Фигуранты были задержаны, а суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Четверо из них этим правом воспользовались.

По результатам досудебного расследования в зависимости от роли и действий каждого из фигурантов им предъявлены обвинения в совершении ряда уголовных правонарушений в составе организованной группы:

в злоупотреблении служебным положением, если оно нанесло существенный вред государственным интересам и повлекло тяжкие последствия (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);

во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);



в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем подделки документов и иного обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).



Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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