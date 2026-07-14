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«Отремонтировали» укрытие медучреждения с убытком более чем в 327 тыс. грн — детали (фото)

Криминал
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«Отремонтировали» укрытие медучреждения с убытком более чем в 327 тыс. грн — детали (фото)
«Отремонтировали» укрытие медучреждения с убытком более чем в 327 тыс. грн — детали (фото)
Следователи Святошинского управления полиции совместно с сотрудниками УСР в г. Киеве и при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры разоблачили схему завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт укрытия одного из медицинских учреждений столицы.
Правоохранители установили, что коммунальное некоммерческое предприятие заключило договор с подрядной организацией на проведение капитального ремонта укрытия медицинского учреждения в Святошинском районе Киева.
Общая стоимость проекта составила более 4,4 миллионов гривен.

Суть дела

По данным следствия, директор подрядной организации в сговоре с инженером технадзора внесли в официальные акты недостоверные данные. Они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость использованных стройматериалов.
На основании этих поддельных документов на счет компании перечислили деньги за работу, которую не самом деле не выполнили или сделали не полностью.
Проведенные строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили, что сумма ущерба составляет более 327 тысяч гривен.
Кроме того, чтобы легализовать украденные деньги и скрыть их криминальное происхождение, руководитель фирмы провел с ними ряд финансовых операций.
Чиновнику, который осуществлял технический надзор и подписывал заведомо ложные акты, объявлено подозрение в пособничестве по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК. За совершенное обоим дельцам грозит до 8 лет заключения.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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