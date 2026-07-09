В Ровенской области изъяли более 650 кг незаконного янтаря
В Офисе генпрокурора заявили, что причастность Украины к подрыву «Северных потоков» не установлена
ПартнерскаяКрипта, которая работает сама: как торговые боты принесли мне $1 150 за месяц
В Киеве блогера подозревают в мошенничестве более чем на 2,45 млн грн
Мошенники атакуют бизнес-клиентов под видом ПриватБанка и налоговой
Саудовская Аравия объявила о рекордном за 26 лет снижении цены на свою нефть
Компенсация за отключение э/э. Госспецсвязи предупреждает о новой мошеннической схеме