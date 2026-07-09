В Ровенской области изъяли более 650 кг незаконного янтаря Сегодня 19:17 — Криминал

В Ровенской области правоохранители разоблачили группу, которая занималась незаконным оборотом янтаря.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 656 кг янтаря-сырца, стоимость которого на черном рынке превышает 1 млн грн.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал 31-летний житель Сарненского района, привлек еще пятерых сообщников. Они скупали янтарь у старателей, сортировали его и готовили к продаже, в частности, иностранным покупателям.

По предварительным оценкам, ежемесячно участники схемы получали около 40 тысяч долларов прибыли.

В ходе последних обысков правоохранители также изъяли электронные весы, мобильные телефоны, автомобиль и черновые записи. Расследование продолжается.

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