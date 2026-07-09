Мошенники атакуют бизнес-клиентов под видом ПриватБанка и налоговой Сегодня 13:10 — Криминал

Фиксируется рост количества электронных писем с вредоносным программным обеспечением

ПриватБанк предупредил о росте количества фишинговых электронных писем, с помощью которых мошенники пытаются получить доступ к компьютерам и счетам бизнес-клиентов.

Мошенники маскируют письма под уведомления от банков и госорганов

Финучреждение отмечает, что фиксируется рост количества электронных писем с вредоносным программным обеспечением, позволяющий злоумышленникам получить доступ к компьютерам, а впоследствии — к счетам предприятий.

В частности, бизнес-клиенты ПриватБанка могли получать письма якобы от имени банка, налоговых органов и других государственных учреждений. Такие сообщения содержат ссылки для загрузки файлов, архивы приложений или другие файлы, замаскированные под документы в формате PDF.

«Эти письма являются фишинговыми, созданными мошенниками, и не имеют никакого отношения к ПриватБанку. Целью такого способа мошенничества является получение доступа к компьютеру через вирусные программы и хищение денег со счетов», — подчеркнули в банке.

Схема действий злоумышленников состоит в том, что пользователь получает файл со ссылкой или программным обеспечением, а после открытия мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации.

Как защититься от мошенничества

В банке отметили, что постоянно работают над ужесточением безопасности клиентов и оперативно реагируют на случаи подобных угроз.

Также клиентам напомнили основные правила информационной безопасности:

не хранить электронные подписи и пароли на персональных компьютерах, браузерах или других программах;

подписывать платежи квалифицированной электронной подписью SmartID;

проверять информацию на официальных ресурсах и обращаться в службу поддержки только через официальные каналы коммуникации;

не загружать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;

использовать антивирусное программное обеспечение и своевременно обновлять его;

включить двухфакторную аутентификацию для входа в электронную почту и банковские приложения;

ограничить или запретить удаленную замену SIM-карты и зарегистрировать номер телефона у мобильного оператора;

не использовать одинаковые пароли на разных сервисах и платформах.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о мошеннической схеме, которая распространяется в социальных сетях под видом денежной компенсации за длительные отключения электроэнергии.

Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки. В Госспецсвязи отмечают, что такие сообщения — мошеннические и направлены на хищение денег и персональных данных пользователей.

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