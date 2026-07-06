Разоблачена масштабная схема вмешательства в газовые счетчики, действовавшая практически по всей стране.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава правления НАК «Нафтогаз» Украины Сергей Корецкий.
Суть
«Схема недостойна по своей сути: с одной стороны — злоумышленники, предлагавшие такие счетчики, с другой — предприниматели и бытовые потребители, сознательно покупавшие и устанавливавшие эти незаконные приборы, хорошо понимая последствия своих действий», — написал Корецкий.
Отмечается, что двум фигурантам объявлено подозрение, один задержан.
Группа Нафтогаз будет добиваться полной компенсации нанесенного ущерба, а специалисты ГАЗСЕТИ привлечены к демонтажу незаконных приборов.
По словам Корецкого, это не последний такой эпизод, поэтому идет комплексная работа по наведению порядка и выявлению махинаций.
Ежегодный ущерб от технологических потерь и хищения газа измеряется миллиардами гривен.
Ранее в Черновцах злоумышленники незаконно проложили газопровод в многоквартирный дом, самовольно подключились к газораспределительной системе и фактически воровали газ для работы местной котельной.