В Украине ликвидировали сеть мошеннических криптообменников Сегодня 12:40 — Криминал

Организаторы создали систему, которая внешне выглядела как полноценный финансовый сервис

Правоохранители разоблачили масштабную сеть фиктивных криптообменников, участники которой завладевали средствами граждан под видом предоставления услуг по обмену валют и криптоактивов. Во время обысков у фигурантов изъяли наличные деньги на сумму более 20 млн грн в эквиваленте.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Мошенническую схему замаскировали под легальный бизнес

По данным следствия, организаторы создали систему, внешне выглядевшую как полноценный финансовый сервис. Для этого использовали сайт, систему подачи заявок, коммуникацию через Telegram, коды подтверждения и сеть пунктов обмена в разных регионах Украины.

После оформления заявки с клиентом связывался менеджер, сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие необходимые реквизиты.

Полиция провела более 40 неотложных обысков

В дальнейшем клиенты передавали наличные денежные средства в определенных пунктах обмена, однако криптовалюту или возврат денег не получали. Вместо этого им предоставляли формальные объяснения и откладывали выполнение операции на неопределенный срок.

Как отмечают в прокуратуре, во время документирования деятельности сети ее участники по аналогичной схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки.

В ходе следственных действий полицейские изъяли документы, автомобили и денежные средства

В настоящее время идет подготовка уведомлений о подозрении участникам схемы по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Обыски

В Национальной полиции уточнили , что провели более 40 неотложных обысков по местам жительства фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют.

В ходе следственных действий полицейские изъяли документы, автомобили и денежные средства с целью дальнейшего возмещения ущерба потерпевшим.

По словам Кравченко, правоохранители изъяли наличные средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн.

Также один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему будет объявлено подозрение и вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

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