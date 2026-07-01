Правоохранители расследуют ввоз 3 тысяч авто под видом гуманитарной помощи

В Киеве разоблачена схема незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформлялись как гуманитарная помощь для Сил обороны Украины. Установлено более 300 незаконно ввезенных автомобилей, а ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 млн грн.
Следствие установило, что фигуранты наладили схему ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи — якобы для нужд военных частей. На самом деле автомобили не передавались по назначению, а использовались для коммерческой продажи.
Для реализации схемы участники группировки привлекали подконтрольные благотворительные фонды. В таможенные органы подавали гарантийные письма от имени воинских частей, что позволяло оформлять транспортные средства без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем автомобили, которые должны были быть переданы для нужд Сил обороны Украины, продавали через объявления в социальных сетях.
Следствие установило более 300 автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину. Ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей по этим эпизодам составляет более 50 млн грн.
Следователи проверяют более 3 тысяч автомобилей
В то же время масштабы схемы могут быть значительно больше: детективы проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу более 3 000 транспортных средств под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины.
Во время обысков изъяли автомобили и технику
Во время санкционированных обысков в Ровно и Ровенской области детективы изъяли 8 автомобилей, 20 единиц компьютерной техники и электронного оборудования, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных благотворительных фондов, а также денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности.
Четыре человека уведомлены о подозрении
Детективы БЭБ задержали четырех участников преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли).
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога от 1,6 млн грн до 6 млн грн.