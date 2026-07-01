Правоохранители расследуют ввоз 3 тысяч авто под видом гуманитарной помощи Сегодня 21:22 — Криминал

Участники группировки привлекали подконтрольные благотворительные фонды, esbu.gov.ua

В Киеве разоблачена схема незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформлялись как гуманитарная помощь для Сил обороны Украины. Установлено более 300 незаконно ввезенных автомобилей, а ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Автомобили ввозили под видом помощи военным

Следствие установило, что фигуранты наладили схему ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи — якобы для нужд военных частей. На самом деле автомобили не передавались по назначению, а использовались для коммерческой продажи.

Для реализации схемы участники группировки привлекали подконтрольные благотворительные фонды. В таможенные органы подавали гарантийные письма от имени воинских частей, что позволяло оформлять транспортные средства без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем автомобили, которые должны были быть переданы для нужд Сил обороны Украины, продавали через объявления в социальных сетях.

Автомобили ввозили под видом помощи военным, esbu.gov.ua

Следствие установило более 300 автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину. Ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей по этим эпизодам составляет более 50 млн грн.

Следователи проверяют более 3 тысяч автомобилей

В то же время масштабы схемы могут быть значительно больше: детективы проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу более 3 000 транспортных средств под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины.

Во время обысков изъяли автомобили и технику

Во время санкционированных обысков в Ровно и Ровенской области детективы изъяли 8 автомобилей, 20 единиц компьютерной техники и электронного оборудования, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных благотворительных фондов, а также денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности.

Четыре человека уведомлены о подозрении

Детективы БЭБ задержали четырех участников преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли).

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога от 1,6 млн грн до 6 млн грн.

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