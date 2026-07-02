В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч

В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого завладели средствами граждан Соединенных Штатов Америки на сумму более 500 тыс. долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Мошенники предлагали инвестировать через фейковые платформы
По данным следствия, фигуранты организовали работу мошеннического офиса в Киеве и совершали так называемые холодные звонки иностранцам.
Представляясь финансовыми консультантами, они убеждали граждан инвестировать средства в криптовалюты, ценные бумаги и акции через подконтрольные им фейковые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие онлайн-ресурсы.