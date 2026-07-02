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В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч

Криминал
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Более 20 граждан США пострадали от действий злоумышленников
Более 20 граждан США пострадали от действий злоумышленников
В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого завладели средствами граждан Соединенных Штатов Америки на сумму более 500 тыс. долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Мошенники предлагали инвестировать через фейковые платформы

По данным следствия, фигуранты организовали работу мошеннического офиса в Киеве и совершали так называемые холодные звонки иностранцам.
Представляясь финансовыми консультантами, они убеждали граждан инвестировать средства в криптовалюты, ценные бумаги и акции через подконтрольные им фейковые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие онлайн-ресурсы.
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Для общения с потерпевшими организаторы привлекли иностранцев, свободно владевших английским языком. Среди них выходцы из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.
После получения денег злоумышленники переводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и прекращали связь с потерпевшими.
Для функционирования схемы использовалось офисное помещение в столице, оборудованное компьютерной техникой, доступом в интернет, системой контроля доступа и видеонаблюдения.

Правоохранители провели обыски

Правоохранители провели спецоперацию по прекращению деятельности мошеннического колл-центра и санкционированные обыски в офисе и по местам жительства участников схемы.
В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных со сведениями о пострадавших гражданах США и другие вещественные доказательства.
В настоящее время установлено более 20 граждан Соединенных Штатов Америки, пострадавших от действий злоумышленников. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 500 тысяч долларов.
По материалам:
Finance.ua
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