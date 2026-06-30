0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Виннице разоблачили колл-центры, которые обманывали граждан ЕС

Криминал
11
38 граждан Румынии потеряли около 400 тысяч евро.
38 граждан Румынии потеряли около 400 тысяч евро., www.gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, через которые обманывали граждан Республики Молдова, Румынии и других ЕС.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мошенническая схема

По данным следствия, людям предлагали «выгодные инвестиции в криптовалюту» с возможностью получить сверхприбыли. На самом деле, деньги пострадавших присваивали участники транснациональной группировки.
К схеме, по данным следствия, причастны граждане Украины, Республики Молдова и Румынии.
Установлено, что 38 граждан Румынии потеряли около 400 тыс. евро.

Правоохранители провели обыски в трех странах

25 июня 2026 г. в Виннице совместно с компетентными органами Республики Молдова и Румынии проведено 16 санкционированных обысков. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.
Одновременно международные партнеры провели обыски и задержания на территории Молдовы и Румынии.
В Виннице провели 16 санкционированных обысков
В Виннице провели 16 санкционированных обысков, www.gp.gov.ua
Правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенничествоМошенникиПрокуратура
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems