В Виннице разоблачили колл-центры, которые обманывали граждан ЕС Сегодня 19:33 — Криминал

38 граждан Румынии потеряли около 400 тысяч евро., www.gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, через которые обманывали граждан Республики Молдова, Румынии и других ЕС.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мошенническая схема

По данным следствия, людям предлагали «выгодные инвестиции в криптовалюту» с возможностью получить сверхприбыли. На самом деле, деньги пострадавших присваивали участники транснациональной группировки.

К схеме, по данным следствия, причастны граждане Украины, Республики Молдова и Румынии.

Установлено, что 38 граждан Румынии потеряли около 400 тыс. евро.

Правоохранители провели обыски в трех странах

25 июня 2026 г. в Виннице совместно с компетентными органами Республики Молдова и Румынии проведено 16 санкционированных обысков. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Одновременно международные партнеры провели обыски и задержания на территории Молдовы и Румынии.

В Виннице провели 16 санкционированных обысков, www.gp.gov.ua

Правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых.

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