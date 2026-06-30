В Виннице разоблачили колл-центры, которые обманывали граждан ЕС
Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, через которые обманывали граждан Республики Молдова, Румынии и других ЕС.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Мошенническая схема
По данным следствия, людям предлагали «выгодные инвестиции в криптовалюту» с возможностью получить сверхприбыли. На самом деле, деньги пострадавших присваивали участники транснациональной группировки.
К схеме, по данным следствия, причастны граждане Украины, Республики Молдова и Румынии.
Установлено, что 38 граждан Румынии потеряли около 400 тыс. евро.
Правоохранители провели обыски в трех странах
25 июня 2026 г. в Виннице совместно с компетентными органами Республики Молдова и Румынии проведено 16 санкционированных обысков. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.
Одновременно международные партнеры провели обыски и задержания на территории Молдовы и Румынии.
Правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.