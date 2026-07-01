8 млн грн ущерба окружающей среде: во Львове объявили подозрение двум директорам объектов природно-заповедного фонда Сегодня 10:23 — Криминал

8 млн грн ущерба окружающей среде: во Львове объявили подозрение двум директорам объектов природно-заповедного фонда

По данным следствия, руководители двух парков во Львове организовали незаконную вырубку деревьев на территории подконтрольных им объектов природно-заповедного фонда в центральной части города.

Об этом сообщила прокуратура.

Для срезки деревьев в заповедных зонах необходимо обязательно получать лимиты.

То есть документы, где будет четко указано, сколько именно деревьев можно срезать без ущерба для природы на определенной территории за определенное время. Вместо того чтобы беречь насаждения, он без получения надлежащих разрешений инициировал вырубку деревьев в заповедной зоне.

Несмотря на то, что таких документов не было, в июле 2024 года директор заключил договор на вырубку с частным предпринимателем.

Таким образом было незаконно вырублено 67 деревьев разных пород на территории подконтрольного чиновнику парка. В частности, тополя, клены, орехи, каштаны, грабы, липы, ясени, вязы и акации.

Ущерб, причиненный окружающей среде

Ущерб из-за противоправных решений директора составил более 4,2 млн грн. А его коллега, руководитель другого парка, действовал другим способом, однако тоже без получения необходимых разрешений (лимитов): он не заключал соглашений с внешними фирмами, а скоординировал процесс изнутри, дав распоряжение на проведение рубки непосредственно подконтрольным ему работникам.

В итоге на территории природно-заповедного фонда за период с апреля 2024 года по март этого года было незаконно срезано 45 деревьев. Речь идет о кленах, каштанах, акациях, вязах и ясенях.

Материальный ущерб, причиненный окружающей среде, составляет почти 3,7 млн ​​грн.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры обоим руководителям объявлено подозрение.

Первом — в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 3 ст. 365 УК Украины),

а второму — в незаконной порубке деревьев на территории природно-заповедного фонда, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

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