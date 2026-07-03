В Одессе разоблачили группу людей, которые незаконно переоформили чужое имущество на десятки миллионов гривен (фото) Сегодня 15:44 — Криминал

В Одессе разоблачили группу людей, которые незаконно переоформили чужое имущество на десятки миллионов гривен (фото)

В Одессе разоблачена группа, которая, по данным следствия, незаконно завладела недвижимостью местной жительницы почти на 18 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины 3 июля.

Суть дела

В состав схемы входили адвокат, его подельники, частный нотариус и государственный регистратор. Организатор был задержан, другим фигурантам объявили подозрения.

По информации следствия, они переписали на подставных лиц три квартиры в центре города, два коттеджа, паркоместо и два земельных участка. Чтобы получить доступ к имуществу, участники схемы использовали поддельные документы. Далее нотариус заверял фальшивые подписи, а регистратор вносил изменения в госреестры.

После этого недвижимость переоформлялась на подконтрольные компании, чтобы легализовать ее дальнейшую продажу или использование.

В ходе обысков у фигурантов изъяли документы, технику и деньги, которые могли быть получены незаконным путем.

Всем участникам инкриминируется участие в схеме захвата имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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