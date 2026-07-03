0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе разоблачили группу людей, которые незаконно переоформили чужое имущество на десятки миллионов гривен (фото)

Криминал
41
В Одессе разоблачили группу людей, которые незаконно переоформили чужое имущество на десятки миллионов гривен (фото)
В Одессе разоблачили группу людей, которые незаконно переоформили чужое имущество на десятки миллионов гривен (фото)
В Одессе разоблачена группа, которая, по данным следствия, незаконно завладела недвижимостью местной жительницы почти на 18 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины 3 июля.

Суть дела

В состав схемы входили адвокат, его подельники, частный нотариус и государственный регистратор. Организатор был задержан, другим фигурантам объявили подозрения.
По информации следствия, они переписали на подставных лиц три квартиры в центре города, два коттеджа, паркоместо и два земельных участка. Чтобы получить доступ к имуществу, участники схемы использовали поддельные документы. Далее нотариус заверял фальшивые подписи, а регистратор вносил изменения в госреестры.
После этого недвижимость переоформлялась на подконтрольные компании, чтобы легализовать ее дальнейшую продажу или использование.
В ходе обысков у фигурантов изъяли документы, технику и деньги, которые могли быть получены незаконным путем.
Всем участникам инкриминируется участие в схеме захвата имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems