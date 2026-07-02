В Киеве адвокат осуждена за обещание закрыть уголовное производство Сегодня 09:14 — Криминал

В Киеве адвокат осуждена за обещание закрыть уголовное производство

В Киеве адвокат приговорена к 5 годам лишения свободы за обещание за деньги договориться о закрытии уголовного производства.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева признал обвиняемую виновной в законченной попытке подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды следователю полиции и законченному покушению на мошенничество.

Прокуроры доказали в суде, что адвокат, узнав о пребывании ее знакомого в розыске в рамках уголовного производства, предложила за 30 000 $ организовать снятие с розыска и закрытие производства. Деньги она, по ее словам, передала следователю полиции.

Мужчину удивило, что сумма, которую просила адвокат, слишком высокая. В то же время знакомая, договор о правовой помощи, с которой он так и не подписал, давила на него и утверждала, что процесс закрытия производства она уже начала, поэтому деньги нужно найти любым образом. В частности, она убеждала мужчину продать имущество, а затем согласилась на оплату частями.

В то же время, во время расследования было установлено, что никаких действий для помощи знакомому женщина не предпринимала. После обращения мужчины в правоохранительные органы дальнейшие действия происходили под процессуальным контролем. Летом 2024 года при получении первой части оговоренной суммы — 12 тыс. долларов США — адвоката задержали.

Суд признал обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор суда вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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