Компенсация за отключение э/э. Госспецсвязи предупреждает о новой мошеннической схеме Сегодня 17:17 — Криминал

Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о мошеннической схеме, которая распространяется в социальных сетях под видом денежной компенсации за длительные отключения электроэнергии.

Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.

В Госспецсвязи отмечают, что такие сообщения являются мошенническими и направлены на похищение средств и персональных данных пользователей.

Как работает схема

По данным ведомства, ссылки в подобных сообщениях обычно ведут на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы.

На таких сайтах пользователей просят ввести конфиденциальную информацию, в частности:

логин и пароль от интернет-банкинга;

номер платежной карты и срок ее действия;

CVV-код и PIN-код;

номер телефона и дату рождения.

Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к банковским счетам жертвы и завладеть денежными средствами.

Как обезопасить себя

В Госспецсвязи призывают граждан соблюдать базовые правила кибербезопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в сообщениях или соцсетях;

проверять информацию о любых выплатах через официальные источники;

не передавать посторонним лицам логины и пароли от интернет-банкинга;

никому не сообщать PIN-код и CVV-код платежной карты.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники посылают якобы от имени налогового ведомства. В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.

Такие письма не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они поступают со сторонних адресов электронной почты и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением.

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