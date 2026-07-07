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Компенсация за отключение э/э. Госспецсвязи предупреждает о новой мошеннической схеме

Криминал
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Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.
Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о мошеннической схеме, которая распространяется в социальных сетях под видом денежной компенсации за длительные отключения электроэнергии.
Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.
В Госспецсвязи отмечают, что такие сообщения являются мошенническими и направлены на похищение средств и персональных данных пользователей.

Как работает схема

По данным ведомства, ссылки в подобных сообщениях обычно ведут на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы.
На таких сайтах пользователей просят ввести конфиденциальную информацию, в частности:
  • логин и пароль от интернет-банкинга;
  • номер платежной карты и срок ее действия;
  • CVV-код и PIN-код;
  • номер телефона и дату рождения.
Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к банковским счетам жертвы и завладеть денежными средствами.

Как обезопасить себя

В Госспецсвязи призывают граждан соблюдать базовые правила кибербезопасности:
  • не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в сообщениях или соцсетях;
  • проверять информацию о любых выплатах через официальные источники;
  • не передавать посторонним лицам логины и пароли от интернет-банкинга;
  • никому не сообщать PIN-код и CVV-код платежной карты.
Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники посылают якобы от имени налогового ведомства. В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.
Такие письма не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они поступают со сторонних адресов электронной почты и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением.
По материалам:
Finance.ua
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