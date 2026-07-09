В Киеве блогера подозревают в мошенничестве более чем на 2,45 млн грн Сегодня 13:36 — Криминал

Подозреваемый получил от пяти пострадавших более 2,45 млн. гривен, kyiv.gp.gov.ua

В Киеве 33-летнему блогеру объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Он продавал франшизы и обманул инвесторов на миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как работала схема

По данным следствия, мужчина через свои страницы в социальных сетях рассказывал о своем успехе и прибыльных бизнес-проектах, а также предлагал научить желающих зарабатывать деньги на собственном примере.

Предлагаемый им бизнес — это вендинговые автоматы, продающие товары, экономя деньги на продавцах. Рассказывая о собственном успехе и своей компании, мужчина призвал покупать у него франшизу, обещая инвесторам помощь в построении аналогичного бизнеса. Для начала требовалось в среднем 10 000 $ cтартового капитала.

Сколько средств получил подозреваемый

В настоящее время установлено, что под предлогом инвестиций на развитие бизнес-проектов подозреваемый получил от пяти пострадавших, среди которых двое военных, более 2,45 млн гривен.

В частности, один из военных, поверив блогеру, отдал ему 300 000 грн боевых выплат. Таким образом военный мечтал начать собственное дело. В то же время взятые на себя обязательства «бизнес-наставник» не выполнил, потратив полученные деньги на собственные нужды.

Какое наказание грозит

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 1,5 млн грн.

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