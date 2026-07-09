В Киеве блогера подозревают в мошенничестве более чем на 2,45 млн грн

В Киеве 33-летнему блогеру объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Он продавал франшизы и обманул инвесторов на миллионы гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как работала схема
По данным следствия, мужчина через свои страницы в социальных сетях рассказывал о своем успехе и прибыльных бизнес-проектах, а также предлагал научить желающих зарабатывать деньги на собственном примере.
Предлагаемый им бизнес — это вендинговые автоматы, продающие товары, экономя деньги на продавцах. Рассказывая о собственном успехе и своей компании, мужчина призвал покупать у него франшизу, обещая инвесторам помощь в построении аналогичного бизнеса. Для начала требовалось в среднем 10 000 $ cтартового капитала.
Сколько средств получил подозреваемый
В настоящее время установлено, что под предлогом инвестиций на развитие бизнес-проектов подозреваемый получил от пяти пострадавших, среди которых двое военных, более 2,45 млн гривен.
В частности, один из военных, поверив блогеру, отдал ему 300 000 грн боевых выплат. Таким образом военный мечтал начать собственное дело. В то же время взятые на себя обязательства «бизнес-наставник» не выполнил, потратив полученные деньги на собственные нужды.
Какое наказание грозит
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 1,5 млн грн.