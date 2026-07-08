Саудовская Аравия объявила о рекордном за 26 лет снижении цены на свою нефть Сегодня 05:48 — Криминал

Саудовская Аравия стремительно снижает цены на нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как изменятся цены

В частности компания Saudi Aramco снизит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Arab Light на август на 11 долларов за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в ​​1,5 доллара к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года.

Снижение цен на саудовскую нефть станет наибольшим по меньшей мере за прошедшие 26 лет. Оно коснется, в частности, Индии и Китая — ключевых клиентов россии, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.

Страны возвращают в работу скважины

Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года — 16,13 миллиона баррелей в сутки. В настоящее время крупнейшие нефтедобывающие страны Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже поступает на рынок.

Через Ормузский пролив танкеры ежедневно вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, оценивают аналитики. Нефть вывозит также Иран, добившийся от США отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары.

Это, в свою очередь, давит на нефтяные котировки. Цена Brent обвалилась на 22% с начала июня и на 40% по отношению к концу апреля — до $71,97 за баррель. Цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, упала до $40,4 за баррель. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, завершившего январь-май с рекордным дефицитом в 6 трлн рублей.

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