0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Офисе генпрокурора заявили, что причастность Украины к подрыву «Северных потоков» не установлена

Криминал
15
Причастность Украины не установлена
Причастность Украины не установлена
В Офисе генерального прокурора заявили, что причастность Украины к подрыву газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 не установлена.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в рамках расследования уголовного производства по факту ведения россией агрессивной войны против Украины и других противоправных действий против нашего государства была обработана информация о подрыве газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2.
В рамках производства украинские правоохранительные органы проводят необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности, допросы свидетелей и сбор информации, которая имеет значение для установления обстоятельств происшествия.

Причастность Украины не установлена

По результатам проведенной работы и полученной информации пока не установлены факты, свидетельствующие о причастности государства Украина, ее уполномоченных органов или должностных лиц к подрыву газопроводов.
Также не установлены факты предоставления от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения этих действий.
В то же время, исследование обстоятельств инцидента еще не завершено, а сбор и анализ доказательств продолжается.

Украина сотрудничает с Германией

В Офисе Генерального прокурора также приняли во внимание сообщения Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве Nord Stream 1 и Nord Stream 2.
В ведомстве подчеркнули, что выдвижение обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления может быть подтверждена исключительно приговором суда, вступившим в законную силу.
Читайте также
Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими органами Германии и выполняет необходимые следственные и процессуальные действия по запросу немецкой стороны. О результатах их проведения будут уведомлены компетентные органы Германии.
Кроме того, сведения по факту подрыва газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В рамках этого уголовного производства к германской стороне планируется направить запрос о создании совместной следственной группы для оперативного обмена информацией и координации расследования.
По материалам:
Finance.ua
Прокуратура
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems