В Офисе генпрокурора заявили, что причастность Украины к подрыву «Северных потоков» не установлена Сегодня 15:28 — Криминал

Причастность Украины не установлена

В Офисе генерального прокурора заявили, что причастность Украины к подрыву газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 не установлена.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в рамках расследования уголовного производства по факту ведения россией агрессивной войны против Украины и других противоправных действий против нашего государства была обработана информация о подрыве газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

В рамках производства украинские правоохранительные органы проводят необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности, допросы свидетелей и сбор информации, которая имеет значение для установления обстоятельств происшествия.

Причастность Украины не установлена

По результатам проведенной работы и полученной информации пока не установлены факты, свидетельствующие о причастности государства Украина, ее уполномоченных органов или должностных лиц к подрыву газопроводов.

Также не установлены факты предоставления от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения этих действий.

В то же время, исследование обстоятельств инцидента еще не завершено, а сбор и анализ доказательств продолжается.

Украина сотрудничает с Германией

В Офисе Генерального прокурора также приняли во внимание сообщения Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

В ведомстве подчеркнули, что выдвижение обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления может быть подтверждена исключительно приговором суда, вступившим в законную силу.

Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими органами Германии и выполняет необходимые следственные и процессуальные действия по запросу немецкой стороны. О результатах их проведения будут уведомлены компетентные органы Германии.

Кроме того, сведения по факту подрыва газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках этого уголовного производства к германской стороне планируется направить запрос о создании совместной следственной группы для оперативного обмена информацией и координации расследования.

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