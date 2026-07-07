Оператор «Северных потоков» проиграл суд о компенсации за взрывы на €580 миллионов Сегодня 21:37 — Мир

Компания Nord Stream проиграла иск против группы страховщиков

Компания Nord Stream проиграла иск на €580 миллионов против группы страховщиков во главе с Lloyd’s of London по делу о взрывах, разрушивших российские газопроводы «Северные потоки». Судья постановила, что страховщики не обязаны покрывать эти убытки.

Об этом пишет Financial Times.

Что решил суд

Высокий суд Лондона решил, что к страховым полисам применяется исключение по военным действиям. Это позволяет страховщикам избежать одной из самых больших в истории страховых выплат за повреждение инфраструктуры.

В ходе судебного процесса среди возможных виновников взрывов в Балтийском море в 2022 году называли россию, Украину и США. В то же время судья Клер Моулдер не установила, кто именно ответственен.

Однако это решение означает, что западным страховым компаниям не придется выплачивать огромную компенсацию компании, контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому».

В 96-страничном решении, принятом после шестинедельного судебного разбирательства в этом году, Моулдер отметила, что чтобы определить ответственность страховщиков, ей не нужно устанавливать, кто именно организовал взрывы.

Рассмотрев все правдоподобные сценарии, судья пришла к выводу, что война между россией и Украиной в любом случае была «существенной» причиной событий, а потому исключение военных действий должно применяться.

Победа для группы страховщиков

Это решение стало победой для группы страховщиков, включая Lloyd’s и Arch. Они утверждали, что взрывы стали следствием войны или были санкционированы государством, а значит, не подпадают под страховое покрытие.

Адвокаты Nord Stream настаивали, что исключение в связи с военными действиями не должно применяться, поскольку война была лишь фоном, а не непосредственной причиной взрывов. Также юристы компании предполагали, что диверсию могли совершить негосударственные диверсанты. Однако Моулдер отметила, что даже в этом случае их мотивы были бы обусловлены войной.

theБабель По материалам:

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