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Нидерланды анонсировали миллиардные оборонные контракты на форуме НАТО

Мир
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Нидерланды анонсировали миллиардные оборонные контракты на форуме НАТО
Нидерланды анонсировали миллиардные оборонные контракты на форуме НАТО
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус сообщила, что ее страна объявит о соглашениях и планах в области обороны на сумму более 3 млрд евро на форуме НАТО в Анкаре.
Источник: Дилан Ешилгез-Зегериус в интервью агентству Reuters, передает «Европейская правда»
Глава оборонного ведомства отметила, что среди объявлений будут партнерские соглашения с Бельгией в сфере противовоздушной обороны и с Великобританией по военным кораблям.
Она также добавила, что Нидерланды планируют расширить сотрудничество с Германией в рамках совместных проектов.
Прямая речь: «У нас есть несколько уровней планов с соседними странами в рамках НАТО. Что касается Нидерландов, то это будет… гораздо больше 3 миллиардов евро, которые мы получим в виде не только обещаний, но и конкретных планов».
Детали: Она не предоставила дополнительных подробностей накануне официальных объявлений, которые должны стать частью целой лавины заявлений членов НАТО на форуме, призванных продемонстрировать, что они увеличивают расходы на оборону, как того требует президент США Дональд Трамп.
На вопрос, уверена ли она, что США останутся в НАТО, несмотря на намеки Трампа на то, что он, возможно, больше не будет предан альянсу, Ешилгез-Зегериус ответила: «Я должна быть уверена, потому что знаю, что мы нужны друг другу».
«Мы нужны друг другу… ради нашей собственной безопасности», — добавила она.
По словам министра, «для Европы полезно больше инвестировать в собственную оборону и оборонную промышленность, независимо от того, кто именно находится в Белом доме на данный момент».
По материалам:
Економічна Правда
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