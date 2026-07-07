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Пекин вкладывает сотни миллионов долларов в маршрут в Европу в обход россии

Мир
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Транскаспийский международный транспортный маршрут
Транскаспийский международный транспортный маршрут
Китай наращивает инвестиции в Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяющий страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью обходя россию и беларусь.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Китай переориентирует логистику

Как отмечают в ведомстве, традиционные логистические маршруты через россию стали более рискованными из-за войны против Украины, а нестабильная ситуация на Ближнем Востоке создала дополнительные вызовы для южных транспортных направлений.
В таких условиях Китай стремится диверсифицировать логистические цепи и уменьшить зависимость от маршрутов, проходящих по территории россии.
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Протяженность Транскаспийского международного транспортного маршрута — около 4750 км. Доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, что существенно быстрее морских перевозок между Китаем и Европой, которые обычно длятся от 45 до 60 дней.

Китайские инвестиции в инфраструктуру

Китайские государственные компании уже инвестировали сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора.
В частности, Китай предоставил около 70 млн. долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью примерно 2 млн. долларов для порта Баку. Кроме того, китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау, стоимость которого оценивается в 300 млн. долларов.
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Маршрут объединяет железнодорожное, автомобильное и морское сообщение через Каспийское море. Сейчас его пропускная способность остается ограниченной, однако развитие инфраструктуры продолжается.
В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Анкара и Пекин еще в 2015 году подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс — один путь». А в начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута — железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, которая окончательно закрывает географический пробел в обходном пути мимо россии.
По материалам:
Finance.ua
КитайПекин
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