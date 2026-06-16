Китай готовит запуск международной цифровой валюты, чтобы составить конкуренцию доллару Сегодня 04:03 — Валюта

Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах

Китай готовится к коммерческому запуску программы цифровой валюты, которая может изменить систему трансграничных финансовых транзакций, снизить зависимость от доллара и усилить экономические связи Пекина со странами-партнерами.

Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о платформе mBridge, поддерживаемой центральными банками материкового Китая, Гонконга, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Как будет работать система mBridge

По данным источников, для управления системой планируется создать отдельную организацию с офисом в Гонконге. Хотя точная дата запуска пока не раскрывается, подготовка к коммерческому использованию находится на завершающей стадии.

Ожидается, что комиссии в рамках новой системы составят примерно половину стоимости традиционных международных платежных сервисов.

По словам собеседников FT, mBridge ориентирована прежде всего на малые и средние предприятия, для которых нынешние международные платежные системы дороги и сложны в использовании.

Параллельно Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах. С начала последних геополитических конфликтов выросло использование системы CIPS — альтернативы SWIFT для трансграничных платежей в юанях.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.