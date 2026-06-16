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Китай готовит запуск международной цифровой валюты, чтобы составить конкуренцию доллару

Валюта
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Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах
Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах
Китай готовится к коммерческому запуску программы цифровой валюты, которая может изменить систему трансграничных финансовых транзакций, снизить зависимость от доллара и усилить экономические связи Пекина со странами-партнерами.
Об этом сообщает Financial Times.
Речь идет о платформе mBridge, поддерживаемой центральными банками материкового Китая, Гонконга, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Как будет работать система mBridge

По данным источников, для управления системой планируется создать отдельную организацию с офисом в Гонконге. Хотя точная дата запуска пока не раскрывается, подготовка к коммерческому использованию находится на завершающей стадии.
Ожидается, что комиссии в рамках новой системы составят примерно половину стоимости традиционных международных платежных сервисов.
По словам собеседников FT, mBridge ориентирована прежде всего на малые и средние предприятия, для которых нынешние международные платежные системы дороги и сложны в использовании.
Параллельно Китай усиливает роль юаня в глобальных расчетах. С начала последних геополитических конфликтов выросло использование системы CIPS — альтернативы SWIFT для трансграничных платежей в юанях.
По материалам:
Слово і Діло
КитайПекинВалютаДоллар
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