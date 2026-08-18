Что будет с долларом и евро на этой неделе? Точный прогноз банкира, курс и расчет депозитов Сегодня 10:13 — Валюта

Что будет с долларом и евро на этой неделе? Точный прогноз банкира, курс и расчет депозитов

В этом выпуске разбираем свежий прогноз курса валют от банкира «Глобус Банка» Тараса Лесового и главные факторы, которые давят на украинский финансовый рынок на этой неделе.

Начнем с событий, влияющих на курс валют , а уже позже перейдем к конкретным цифрам. Важно понимать одну вещь, динамика евро на этой неделе зависит не только от ситуации в Украине. Огромную роль играет соотношение евро и доллара на мировом рынке.

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Поэтому колебания евро могут быть несколько шире колебаний доллара. Впрочем, по прогнозу они все равно не должны выйти за пределы того диапазона, который мы только что назвали.

Даже если курс держится в привычных рамках, это не означает отсутствия рисков, успокаивает банкир Глобус Банка Тарас Лесовой. Спрос на валюту на межбанке может возрасти из-за активности импортеров — особенно компаний, закупающих энергоресурсы и горючее.

Энерготрейдеры постараются заранее накапливать валюту для финансирования будущих контрактов. И здесь причина не в панике, а в холодном расчете: нестабильность мирового нефтяного рынка, ситуация вокруг Ормузского пролива, непредсказуемость отношений между США и Ираном.

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Логика простая. Если политическое напряжение спадет, нефтяные котировки могут пойти вниз. Но новое обострение способно быстро вернуть рынок к росту. И поскольку четкого долгосрочного ценового ориентира сейчас нет, украинские импортеры страхуются — покупают валюту впрок, не дожидаясь худшего сценария.

Еще один риск, о котором меньше говорят, но который ощутимо влияет на кошелек — это внутренняя инфляция. По словам Тараса Лесового, военные разрушения увеличивают расходы предприятий: ремонты, альтернативное электроснабжение, перевозку, возобновление производственных процессов. И значительную часть этих затрат бизнес вынужден закладывать в стоимость товаров и услуг.

Отдельное давление создает горючее. Его подорожание увеличивает логистические издержки фактически во всех отраслях. И если цены на горючее продолжат расти, часть бизнеса может одномоментно поднять прайсы на 5−7% — причем не только под текущие расходы, но и наперед, под возможное будущее подорожание.

В таких условиях инфляция в августе может составлять 1−1,3% в месяц. Для сравнения: в июле цены выросли примерно на 0,2%. А в годовом исчислении показатель потенциально ускорится до 8,8−9,2%.

Есть и сдерживающий фактор — сезонное предложение сельскохозяйственной продукции. Оноа будет частично тормозить общий рост цен. Но полностью компенсировать более дорогое горючее, логистику и военные убытки предприятий этот фактор не сможет.

Теперь к конкретным цифрам. В течение этой недели августа курс доллара, вероятнее всего, будет оставаться в пределах 44,6−45 грн за доллар, уверен банкир Глобус Банка Тарас Лесовой.

Курс евро — в диапазоне 51−52,5 грн за евро.

Если конкретнее по коридорам: доллар на межбанке — 44,6−45,2 грн, евро — 51−52,5 грн.

На наличном рынке доллар — 44,8−45,2 грн, евро — та же вилка, 51−52,5 грн.

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