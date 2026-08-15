Нацбанк поднял лимиты на валюту. Почему именно сейчас? И что будет с гривной? (видео)

Национальный банк Украины с 11 августа существенно смягчил валютные ограничения. В частности, в четыре раза увеличил лимит на покупку безналичной иностранной валюты, вдвое — на снятие наличных и расчеты за рубежом. Также регулятор ввел отдельные лимиты на оплату аренды жилья и проживания за границей.
В новом выпуске на нашем Youtube-канале подробно разобрали, какие именно ограничения изменились, кого они касаются и почему НБУ пошел на наибольшее смягчение валютных правил за все время полномасштабной войны.
Лимит на покупку валюты
С 11 августа физические лица могут покупать безналичную иностранную валюту на сумму до 200 тысяч гривен в календарный месяц. Раньше лимит составлял 50 тысяч гривен. Причем речь идет не только о покупке валюты. В рамках этого лимита можно покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.
В Нацбанке объясняют такие изменения необходимостью развития инвестиционной культуры в Украине и расширять возможности населения для размещения средств в инвестиционных активах.
Наличные операции и расчеты за границей
Изменились и правила по снятию наличных денег. Лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом увеличили до 200 тысяч гривен в день. Раньше он составил 100 тысяч гривен.
Также вдвое до 200 тысяч гривен в эквиваленте в месяц вырос лимит на оплату товаров, работ и услуг за рубежом с гривневых счетов. В пределах этого лимита можно оплачивать, в частности, аренду жилья за границей. Причем производить такие расчеты разрешено не только банковской картой, но и переводами со счета на счет, например через SWIFT.
Отдельно установлен предел в 200 тысяч гривен на оплату товаров, работ и услуг за границей путем перевода с валютного счета на счет получателя.
Еще один отдельный лимит касается проживания за границей. Он составляет 500 тысяч гривен в календарный месяц. В его пределах можно оплачивать услуги проживания и аренды жилья за границей валютной картой или переводом с валютного счета на счет получателя, в частности через SWIFT.
Что изменилось для бизнеса
Послабления касаются и юридических лиц.
Лимит на снятие наличных с гривневых счетов в Украине увеличили со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в день.
Лимит на операции за рубежом с использованием гривневых корпоративных карт вырос до 140 тысяч гривен в календарный месяц. Ранее он составлял 17,5 тысяч гривен в неделю.
Для операций с валютными счетами в Украине и за рубежом лимит также удвоили до 200 тысяч гривен.
Расчеты за границей за товары, работы и услуги с использованием гривневых корпоративных карт теперь можно проводить в пределах 400 тысяч гривен в календарный месяц. Раньше лимит составлял 150 тысяч гривен.
В то же время для юридических лиц расчеты за границей за товары, работы и услуги с использованием валютных корпоративных карт разрешили проводить без ограничений.
Почему НБУ пошел на смягчение валютных ограничений
В начале полномасштабной войны Национальный банк зафиксировал обменный курс гривны и ввел ряд административных ограничений. В НБУ объясняли, что это помогло предотвратить панику, обеспечить стабильную работу финансовой системы и дать бизнесу и населению возможность адаптироваться к условиям войны.
Через полтора года после начала полномасштабного вторжения регулятор отказался от фиксированного курса и перешел в режим «управляемой гибкости».
Теперь, по оценке НБУ, появилась возможность осовременить валютные ограничения и облегчить их для населения и бизнеса без создания рисков устойчивости валютного рынка и финансовой системы.
Как изменения повлияют на украинцев за границей
Из-за девальвации гривны и инфляции в странах пребывания проведение операций, связанных с повседневными расходами, в частности на лечение и образование детей, в пределах старых лимитов становилось все сложнее. Отдельной проблемой была оплата жилья за границей из денежных средств на украинских счетах.
Пока валютные лимиты оставались неизменными, курс евро вырос с 36,99 грн на конец июля 2022 года до 51,7 грн, а польского злотого с 7,7 грн до 12,04 грн.
В то же время, с 2022 года цены в Германии и Польше выросли почти на 20% и 35% соответственно. Это стало одним из факторов, стимулирующих украинцев за границей переходить на местные трудовые контракты, соответственно, менять место уплаты налогов и налоговое резидентство.
Теперь для тех, кто пытается сохранять финансовую связь с Украиной и платить налоги именно здесь, расширение валютных лимитов может стать дополнительным стимулом продолжать это делать.
Детальнее обо всех новых валютных ограничениях НБУ, суммах лимитов для физических лиц и бизнеса и о том, как эти изменения могут повлиять на украинцев за рубежом, смотрите в видео на нашем YouTube-канале: