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В ЕБА прокомментировали решение НБУ по валютным послаблениям

Валюта
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Новые решения являются продолжением последовательного курса НБУ
Новые решения являются продолжением последовательного курса НБУ
Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценила новый пакет смягчения валютных ограничений, введенный Национальным банком Украины. В Ассоциации отметили, что решение регулятора учитывает ряд предложений бизнеса и создает дополнительные возможности для корпоративного сектора.
В Ассоциации отметили последовательность валютной политики НБУ, которая, по их оценке, учитывает потребности рынка и корпоративного сектора. В частности, там поблагодарили регулятора за учет предложений бизнеса по дальнейшему смягчению валютных ограничений.

Какие ограничения для бизнеса смягчили

Новые изменения предполагают несколько важных для компаний шагов:
  1. Существенное ослабление лимитов по корпоративным картам. Бизнес отдельно подчеркивает и приветствует внедрение нового лимита на уровне 400 тыс. грн на оплату товаров и услуг за рубежом с использованием гривневых корпоративных карт. Также отменены еженедельные ограничения и введен месячный лимит в 140 тыс. грн для снятия наличных денег за рубежом.
  2. Повышение операционной гибкости компаний. НБУ удвоил суточный лимит на снятие наличных юридическими лицами как в гривне, так и в иностранной валюте в Украине и за рубежом — со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в день, что упрощает текущие хозяйственные расходы.
  3. Легализация сопутствующих расходов по экспортным контрактам. Разрешены переводы нерезидентам для уплаты штрафов, пени или бонусов в пределах 10% стоимости поставленного товара, защищающего деловую репутацию украинских экспортеров.
  4. Репатриация дивидендов в особых условиях. Важным сдвигом стало урегулирование вопроса репатриации дивидендов в условиях смены организационно-правовой формы бизнеса, что устраняет бюрократические преграды для многих международных компаний.
  5. Поддержка интернациональной деятельности. Упрощен перевод средств для уплаты регистрационных взносов для участия в международных мероприятиях, что позволит украинским компаниям беспрепятственно представлять страну на глобальных площадках.
В Ассоциации добавили, что новый пакет содержит и другие изменения в сфере валютного регулирования, которые должны упростить ежедневную деятельность компаний.

Бизнес ожидает дальнейшей либерализации

В Ассоциации считают, что новые решения являются продолжением последовательного курса НБУ на смягчение валютных ограничений. В то же время бизнес ожидает следующих шагов регулятора.
В частности, речь идет о расширении возможностей для обслуживания «старых» долговых обязательств перед нерезидентами, разблокировании репатриации дивидендов и создании более благоприятных условий для функционирования украинского рынка капитала.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года вводит масштабный пакет смягчения валютных ограничений. Изменения, прежде всего, расширяют возможности физических лиц, но также предусматривают новые условия для бизнеса и финансового сектора. Пакет валютной либерализации уже заложен в обновленный макроэкономический прогноз НБУ, предусматривающий рост международных резервов почти до $70 млрд в 2026 году.
Также мы отмечали, что главное новшество касается именно покупки безналичной иностранной валюты. До 11 августа максимальная сумма такой операции для населения составила 50 тыс. грн в календарный месяц. Теперь украинец может приобрести безналичную валюту уже на 200 тыс. грн в месяц. Таким образом, доступный объем увеличился сразу в четыре раза. Речь идет именно о безналичной валюте — например, долларах или евро, которые покупаются через мобильное приложение или интернет-банкинг и зачисляются на валютный счет или карту.
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По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокНБУБизнес
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