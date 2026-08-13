Новые лимиты на покупку валюты: как это повлияет на курс Сегодня 08:00 — Личные финансы

Новые лимиты на покупку валюты: как это повлияет на курс

НБУ 11 августа 2026 существенно ослабил ряд валютных ограничений.

Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.

Ваш запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua. 💳

Как повлияет на курс

Теоретически спрос населения на иностранную валюту может возрасти, поскольку теперь граждане получили возможность покупать ее в большем объеме.

Однако НБУ, принимая решение, исходил из того, что валютный рынок способен выдержать дополнительный спрос без потери стабильности. Кроме того, речь идет именно о безналичной покупке, а не о неограниченном приобретении наличных долларов или евро.

Поэтому рассматривать нововведения как сигнал о неизбежном удорожании американской валюты было бы преждевременно. На курс гривни будет влиять более широкий набор факторов: состояние валютного рынка, международная финансовая помощь, импорт и экспорт, инфляция, действия НБУ, а также ситуация на фронте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.