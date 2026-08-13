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Новые лимиты на покупку валюты: как это повлияет на курс

Личные финансы
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Новые лимиты на покупку валюты: как это повлияет на курс
Новые лимиты на покупку валюты: как это повлияет на курс
НБУ 11 августа 2026 существенно ослабил ряд валютных ограничений.
Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.

Как повлияет на курс

Теоретически спрос населения на иностранную валюту может возрасти, поскольку теперь граждане получили возможность покупать ее в большем объеме.
Однако НБУ, принимая решение, исходил из того, что валютный рынок способен выдержать дополнительный спрос без потери стабильности. Кроме того, речь идет именно о безналичной покупке, а не о неограниченном приобретении наличных долларов или евро.
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Поэтому рассматривать нововведения как сигнал о неизбежном удорожании американской валюты было бы преждевременно. На курс гривни будет влиять более широкий набор факторов: состояние валютного рынка, международная финансовая помощь, импорт и экспорт, инфляция, действия НБУ, а также ситуация на фронте.
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Больше подробностей читайте в нашей статье — Новые лимиты на покупку валюты: что позволил НБУ
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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