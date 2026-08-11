НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев — в том числе и тех, кто за границей Сегодня 10:00 — Валюта

Пакет валютной либерализации уже заложен в обновленный макроэкономический прогноз НБУ

Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года вводит масштабный пакет смягчения валютных ограничений. Изменения прежде всего расширяют возможности физических лиц, но также предусматривают новые условия для бизнеса и финансового сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ отмечают, что новые меры не будут создавать рисков для устойчивости валютного рынка. Регулятор учел сформированные предпосылки и провел анализ каждого отдельного решения.

Пакет валютной либерализации уже заложен в обновленный макроэкономический прогноз НБУ, предусматривающий рост международных резервов почти до $70 млрд в 2026 году.

Смягчение для физических лиц

Пакет смягчения валютных ограничений содержит мощную компоненту, которая облегчает жизнь украинцев за границей и расширяет возможности для граждан, проживающих в Украине.

Во-первых, увеличивается предел на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тыс. грн в календарный месяц (с 50 тыс. грн).

Одновременно расширяется список доступных операций в рамках этого лимита: можно будет не только покупать валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

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Во-вторых, повышается до 200 тыс. грн в день (со 100 тыс. грн) лимит на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом.

В третьих, НБУ расширяет возможности украинцев оплачивать товары, работы и услуги за рубежом с гривневых счетов:

лимит увеличивается до 200 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц (со 100 тыс. грн);

в пределах этого лимита население сможет не только оплачивать товары, работы и услуги, но и аренду жилья за границей;

соответствующие расчеты можно будет производить не только картой, но и посредством переводов со счета на счет (например, с использованием системы SWIFT) с предварительной покупкой банком валюты по поручению клиента.

Четвертое — наряду с имеющейся возможностью населения осуществлять расчеты за товары, работы и услуги за рубежом с использованием валютных карт без ограничений (за исключением отдельных операций) добавляется возможность оплаты товаров, работ и услуг за границей посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT). Отдельный лимит для таких операций установлен на уровне 200 тыс. грн в календарный месяц.

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Пятое — лимит в размере 500 тыс. грн на календарный месяц, действующий для оплаты валютной картой услуг за проживание за границей, расширяется также на возможность оплаты аренды жилья за границей. Кроме того, НБУ предусмотрел, что в пределах соответствующего лимита можно будет производить расчеты не только картой, но и посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT).

Смягчение для юридических лиц

Во-первых, увеличиваются лимиты на снятие юридическими лицами наличных денежных средств:

с гривневых счетов в пределах Украины до 200 тыс. грн в день (со 100 тыс. грн);

с использованием гривневых корпоративных карт за границей — до 140 тыс. грн в календарный месяц (с 17,5 тыс. грн в неделю);

с валютных счетов в Украине и за рубежом — до 200 тыс. грн. в день (со 100 тыс. грн).

Также НБУ повышает лимит на расчеты за границей за товары, работы и услуги с использованием гривневых корпоративных карт до 400 тыс. грн в календарный месяц (со 150 тыс. грн). В то же время сохраняется возможность для юридических лиц без ограничений производить аналогичные расчеты с использованием валютных корпоративных карт.

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Во-вторых, НБУ увеличивает возможности бизнеса в рамках стимулирующей валютной либерализации:

наряду с действующим «донатным» лимитом заработает «дополнительный» лимит. В отличие от «донатного» лимита, равного сумме средств, перечисленных украинской компанией с 7 августа 2025 года на специальный счет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины, «дополнительный» лимит будет формироваться за счет осуществленных с 10 августа 2026 года прямых благотворительных взносов, получателем которых являются воинские части Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины. Взносы, формирующие «дополнительный» лимит, должны быть подтверждены аудиторским отчетом одной из компаний «большой четверки» и соответствующими документами;

компании получат возможность передавать свой «инвестиционный» и «дополнительный» лимиты (или их часть) другим юридическим лицам, которые вместе с компанией, являющейся владельцем лимита, входят в одну бизнес-группу (связанным юридическим лицам). Напомним, что «инвестиционный» лимит равен объему средств, привлеченных из-за границы в иностранной валюте в уставный капитал предприятий с 12 мая 2025 года.

Перечень доступных операций в рамках стимулирующей валютной либерализации не меняется: репатриация дивидендов, закрытие «старых» импортных контрактов, возврат предоплаты за товар, поступивший до начала полномасштабного вторжения россии, возврат «старых» внешних займов и финансирование зарубежных представительств.

В-третьих, НБУ позволит украинским экспортерам платить штрафы, пени, бонусы, возмещение расходов и убытков в пользу контрагентов-нерезидентов по договорам по экспорту товаров.

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Сумма таких переводов на календарный год не должна превышать 10% общей стоимости товаров, поставленных нерезиденту по соответствующим договорам после 23 февраля 2021 года.

Четвертое, НБУ вводит ряд других изменений по следующим направлениям:

репатриация дивидендов в условиях смены организационно-правовой формы бизнеса;

перевод средств в связи с возвратом грантов государственным иностранным грантодателям и ООН;

покупка валюты гарантами/поручителями по банковским кредитам в иностранной валюте;

расширение перечня операций, по которым банкам разрешены расчеты по аккредитивам/гарантиям/контргарантиям;

перевод средств для уплаты регистрационных взносов для участия в международных мероприятиях;

перевод средств Фондом развития инноваций в случаях, определенных решением Правительства Украины;

перечисление средств в пользу Международной финансовой корпорации развития США (DFC) по договорам, предусматривающим покрытие политических рисков.

Смягчение для финансового сектора

Во-первых, НБУ предоставит возможность Моторному (транспортному) страховому бюро Украины покупать иностранную валюту с целью размещения средств централизованного страхового резервного фонда страховых гарантий для выполнения обязательств по международным договорам автомобильного страхования «Зеленая карта».

Во-вторых, НБУ позволит банкам постепенно при расчете валютной позиции включать ту часть сформированных резервов под активные операции, которая пока не включается в расчет. Это единственное изменение, которое вступит в силу не с 11 августа, а с 01 сентября 2026 года, учитывая необходимость проведения подготовительной работы как со стороны НБУ, так и банков по ее внедрению.

В третьих, банки получат возможность возвращать нерезиденту привлеченные в него средства как инструменты капитала в случае отказа в их включении в капитал банка со стороны НБУ.

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