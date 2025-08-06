Глава НБУ прокомментировал новые валютные ограничения для бизнеса — Finance.ua

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Глава НБУ прокомментировал новые валютные ограничения для бизнеса

Валюта
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Глава НБУ прокомментировал новые валютные ограничения для бизнеса
Глава НБУ прокомментировал новые валютные ограничения для бизнеса
Национальный банк Украины с 6 августа ввел очередной пакет смягчения валютных ограничений. Этот пакет учитывает запросы бизнеса.
Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.
«Наш контакт с бизнесом — постоянный. Стараемся быть на одной странице и понимать его самые неотложные потребности, чтобы согласовать их с нашими возможностями», — говорится в сообщении.

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Он подчеркнул, что удовлетворить все потребности бизнеса пока невозможно.
«Поэтому используем альтернативный путь: совмещаем самые неотложные шаги по смягчению ограничений с расширением подхода стимулирующей валютной либерализации», — отметил глава НБУ.

Обычная часть либерализации

По его словам, ключевое направление «обычной» части либерализации — репатриация дивидендов.
«Слышим бизнес и расширяем временной период, по результатам деятельности в котором компании могут перечислять дивиденды. Еще вчера это был период с 1 января 2024 года. Теперь — с 1 января 2023 года», — объяснил Пышный.
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Он добавил, что общий лимит для таких операций не изменился — 1 млн евро в эквиваленте в месяц.
«Другое направление, на которое хочу обратить внимание — хеджирование валютных рисков. Видим запрос на такие инструменты, но двигаемся осторожно, чтобы не разрушить тот хрупкий макроэкономический баланс, который нам удается удерживать вот уже 3,5 года полномасштабной войны», — отметил глава Нацбанка.
Новые возможности хеджирования валютных рисков:
  • первое изменение — точечное. НБУ разрешил клиентам совершать с банками операции по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» не только с поставкой валюты, но и без ее поставки;
  • второе изменение — более долгожданное — у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появилась возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой валюты.
В то же время регулятор установил «предохранитель». Банк сможет продавать валюту на условиях «форвард» только в пределах суммы, которую он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки).

Стимулирующая валютная либерализация

В Нацбанке внедрили три стимулирующих механизма валютной либерализации:
1. Теперь в рамках инвестиционного лимита бизнес сможет репатриировать дивиденды сверх установленных ограничений.
«Этот лимит равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал предприятия от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте», — пояснил Пышный.
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2. Украинский бизнес донатит Вооруженным Силам Украины. Значительная часть донатов — через специальный счет в НБУ, средствами которого распоряжаются Силы обороны. Поэтому НБУ создал дополнительные возможности для таких компаний — разрешил осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничений в пределах суммы средств.
«Такие переводы могут производиться только за счет собственной валюты бизнеса», — подчеркнул глава Нацбанка.
3. Введены условия для конверсии долга украинского бизнеса по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого бизнеса.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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