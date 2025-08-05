Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину — Finance.ua

Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину
Банки сократили в июне ввоз наличной валюты на 10% до 701,7 млн долларов в эквиваленте.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Так, за отчетный период банки ввезли 377 000 тыс. долларов наличными, что на 17% меньше, чем в мае, в то время как ввоз наличного евро вырос на 2% до 322 690 тыс. долларов в эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵
Кроме того, было ввезено золото на 1079 тыс. долларов в эквиваленте.
Всего в апреле была ввезена наличная валюта на 701,679 млн долларов в эквиваленте.
Напомним, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что в начале августа курс гривны будет оставаться стабильным без серьезных колебаний.
Поделиться новостью