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Доллар по 46+ гривен и инфляция 11%! Что будет с вашими сбережениями

Валюта
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Доллар по 46+ гривен и инфляция 11%! Что будет с вашими сбережениями
Доллар по 46+ гривен и инфляция 11%! Что будет с вашими сбережениями
До конца года инфляция в Украине может превысить 10%, а курс доллара составит около 46 грн или чуть больше. В то же время, в Национальном банке не ожидают значительного обесценения гривны.
Об этом рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в новом видео на канале Finance.ua. Он объяснил, чего ожидать от цен и валютного рынка и как решения НБУ влияют на эти процессы.

Насколько реальна инфляция свыше 10%

Национальный банк ожидает, что по итогам года инфляция будет чуть выше 10%. В конце октября регулятор должен обновить макроэкономический прогноз.
По словам Фурмана, война остается одним из факторов, влияющих на инфляционные процессы. В то же время, он не ожидает чрезмерного роста цен, который привел бы к ценовой нестабильности.
Чтобы сдерживать инфляцию, НБУ проводит жесткую монетарную политику. Учетная ставка составляет 16%. Высокая ставка делает деньги более дорогими, сдерживает потребление и стимулирует сбережения. Это помогает постепенно снижать инфляцию. Когда тенденция к замедлению роста цен станет устойчивой, Нацбанк сможет начать снижать учетную ставку.
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Каким будет курс доллара до конца года

По оценке Василия Фурмана, до конца года курс доллара может составить около 46 грн или чуть больше. В то же время он отмечает, что точно предсказать значение курса невозможно.
При режиме управляемой гибкости курс определяется спросом и предложением на валютном рынке. На него также влияют внешние экономические факторы и ожидания населения.
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Например, укрепление доллара к другим валютам может влиять и на курс гривны. В то же время гривна может укрепляться по отношению к евро.
«Я не вижу также никаких тенденций на столь большое обесценивание национальной валюты», — отметил Фурман.

Курс, заложенный в бюджете, vs реальный

В государственном бюджете на конец года заложен средний расчетный курс на уровне 45,7 грн за доллар. Однако эта цифра не является обязательством Национального банка.
Как объяснил Фурман, бюджетный курс используется для расчета части доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте. Он носит технический характер и не определяет, каким будет фактический курс на валютном рынке.
По словам члена Совета НБУ, в этом году гривна уже девальвировала примерно на 5−7% с начала года. В то же время, валютная политика регулятора направлена ​​на то, чтобы избегать значительных курсовых колебаний и способствовать снижению инфляции.
Детальнее о том, какими будут инфляция и курс в 2027 году, а также как правильно хранить сбережения — смотрите в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Курс доллараПрогноз валютСбереженияИнфляция
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