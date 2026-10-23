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Переводы из-за границы сокращаются: сколько денег получила Украина в 2025 году

Валюта
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Денежные переводы
Денежные переводы
Объем частных денежных переводов из-за рубежа в Украину и расходы украинцев в других странах продолжают уменьшаться. В 2025 году граждане получили из-за рубежа $7,824 млрд, на 16,9% меньше, чем годом ранее. Больше всего средств поступило из Польши, США, Великобритании и Германии. В то же время, расходы украинцев за границей за год сократились на 10,5%.
Об этом пишет «Слово и дело».
Денежные переводы в Украину из-за границы
Денежные переводы в Украину из-за границы, www.slovoidilo.ua

Денежные переводы в Украину из-за границы до и во время вторжения

В 2010 году в Украину из-за границы перевели 5,862 млрд долларов. В то же время потратили в том году украинцы за границей 3,742 млрд долларов.
В 2011 году объем переводов в Украину вырос до 7,019 млрд долларов (+19,7% к 2010 году), расходы по банковским картам за рубежом составили 4,461 млрд долларов (+19,2%). В 2012 году в Украине перечислили 7,526 млрд долларов (+7,2%), а потратили украинцы за рубежом 5,104 млрд долларов (+14,4% к 2011 году).
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В 2013 году объем денежных переводов в Украину составил 8,537 млрд долларов, в 2014 году снизился до 6,489 млрд долларов (-24% к предыдущему году). В 2015 году — 6,959 млрд долларов. С 2016 года динамика начала расти: объем переводов вырос до 7,535 млрд. долларов, в 2017 — 9,264 млрд. долларов (+22,9%).
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С 2018 по 2020 год переводы средств в Украину из-за границы были в пределах от 11,1 млрд долларов до 11,9 млрд долларов. Расходы украинцев с банковских карт за рубежом составили: в 2019 году — 8,517 млрд долларов (+7,8%), а в 2020 году — 4,691 млрд долларов (-44,9%).
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В 2021 году объемы денежных переводов в Украину снова выросли — до 14,019 млрд долларов (+17%). Однако после начала российского вторжения в 2022 году тенденция изменилась и динамика пошла на убыль: 2022 год — было перечислено 12,543 млрд долларов (-10,5%), 2023 год — 11 292 млрд долларов (-10%), 2024 год — 9,415 млрд долларов (-16,6%).
За весь прошлый год в Украину из-за границы перечислили 7,824 млрд долларов. Это на 16,9% меньше, чем в 2024 году.
С января по август 2026 года в Украину перевели из-за границы 4,914 млрд долларов.
Расходы украинцев за границей
Расходы украинцев за границей, www.slovoidilo.ua

Из каких стран перевели в Украину больше всего денег

По данным НБУ, в 2025 году больше всего частных денег в Украину поступило из следующих стран:
  • Польша — $2,230 млрд;
  • США — $1,112 млрд;
  • Великобритания — $718 млн;
  • Германия — $627 млн;
  • Чехия — $558 млн;
  • Италия — $321 млн;
  • Израиль — $302 млн.
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Среди стран, из которых поступали минимальные переводы, Национальный банк назвал Норвегию, Португалию и Турцию.
В 2026 году (с января по август) через официальные каналы перевода средств украинцы получили 3,294 млрд долларов. Только треть этой суммы — это заработная плата от иностранных работодателей (33%).

Как изменились расходы украинцев за границей

Расходы украинцев за границей с 2010 по 2012 год выросли с 3,7 млрд долларов до 5,1 млрд долларов. С 2013 по 2016 год расходы украинцев с банковских карт были примерно на одном уровне: в пределах от 5,7 до 5,9 млрд долларов. В 2017 году — 7,121 млрд долларов, в 2018 — 7,899 млрд долларов (+10,9%).
В 2021 году сумма составила 6,251 млрд долларов (+33,3%). Рекордно подскочили расходы украинцев в других государствах после начала полномасштабного вторжения, когда часть граждан вынужденно стали беженцами.
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В 2022 году за границей украинцы потратили с карт 19,759 млрд долларов (+216,1%). В 2023 году сумма уже была меньше — 15,726 (-20,4%) млрд долларов. Тенденция сохранилась и в последующие годы великой войны: в 2024 году — 13,054 млрд. долларов, в 2025-м — 11,689 млрд. долларов.
С января по август 2026 года граждане Украины потратили за границей 7,377 млрд долларов.
По материалам:
Слово і Діло
Перевод денегПеревод средств
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