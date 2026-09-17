За какие переводы могут заблокировать карту: рассказываем, что проверяет ваш банк Сегодня 09:50 — Финтех и Карты Заблокированные карты

Банки в Украине в автоматическом режиме отслеживают каждый перевод между картами физических лиц. Поэтому даже обычная операция, скажем, возврат долга другом или оплата за продажу старых вещей, иногда завершается тем, что карта перестает работать без какого-либо предупреждения.

Причина в том, что системы финансового мониторинга оценивают не отдельную операцию, а финансовое поведение клиента.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала юрист АО «Виннер Партнерс» Анастасия Руденко. По ее словам, алгоритмы банков работают в режиме реального времени и любое отклонение от привычного профиля может стать поводом для проверки.

Могут ли заблокировать карту из-за одного перевода?

Одна операция, даже крупная, редко становится причиной блокировки сама по себе. Банк смотрит не только на сумму, но и на то, насколько она согласуется с привычным финансовым поведением человека.

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Руденко привела пример: если человек получил 50 тысяч гривен от родителей на покупку авто, это один сценарий. В то же время, если эти же 50 тыс. приходят частями от десятков посторонних людей, это уже совсем другая история с точки зрения рисков.

«Одна универсальная сумма, после которой карта автоматически блокируется, не существует», — отметила юрист.

Что на самом деле анализирует банк при переводе

По словам Руденко, алгоритмы сопоставляют текущую операцию с типичным финансовым профилем клиента. Если задекларированный ежемесячный оборот составляет 15 тыс. гривен, а через несколько дней на счет поступает 120 тыс., система автоматически обозначает это как отклонение от нормы.

Банк может учитывать ряд параметров:

сумму и частоту операций;

отправителя и получателя средств;

назначение платежа;

историю операций по счету;

типичные для клиента приходы и расходы;

устройства, из которых производятся операции;

нетипичная для человека активность;

связи между разными счетами и повторяемость переводов.

Особое внимание система уделяет «транзитному» характеру денег, когда деньги сразу после зачисления идут дальше или снимаются в банкомате. Такое движение денег по адресу обычного физического лица банк воспринимает как возможный признак незарегистрированной предпринимательской деятельности.

За что на самом деле могут заблокировать карту

Юрист описала несколько типичных ситуаций, которые чаще всего привлекают внимание финмониторинга. Прежде всего, это так называемое «дроп-поведение»: систематическое получение переводов от десятков разных людей в течение дня или недели, даже если суммы небольшие, по 200−500 гривен.

Настораживает банк и существенное превышение реального потока денежных средств над официально подтвержденным доходом клиента. Также подозрительными выглядят регулярные переводы, связанные с торговлей криптовалютой без понятного объяснения.

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Еще один сигнал — когда карта фактически превращается в инструмент для сбора оплат за товары или услуги. В таком случае банк видит типичную картину малого бизнеса, который не оформлен официально.

Руденко подчеркнула: сам факт большого или частого перевода еще не означает автоматической блокировки.

«Система реагирует на совокупность признаков, а не на отдельную операцию», — отмечает юрист.

Существуют лимиты на переводы между картами

Следует рассказать и об ограничениях на выходные P2P-переводы — ориентировочно 50−100 тыс. гривен в месяц в зависимости от уровня риска клиента. Впрочем, здесь важно различать несколько вещей.

«Есть законодательные требования финансового мониторинга, есть внутренние правила конкретного банка, а есть индивидуальный риск-профиль клиента. Эти лимиты не следует воспринимать как единственный законодательно зафиксированный предел, одинаковый для всех», — объясняет Руденко.

Превышение установленного банком лимита без документов о легальном источнике доходов может стать поводом для дополнительной проверки.

Жизненные ситуации: когда банк просит объяснение

Получили деньги от родственника. Если происхождение средств понятно и клиент может его объяснить, банк скорее просто запросит подтверждение, например договор займа или документ о родственных связях.

Продали автомобиль. Разовый крупный платеж значительно отличается от систематического получения денег от десятков незнакомых людей. Договор купли-продажи в таком случае становится достаточным объяснением экономической сущности сделки.

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Регулярная помощь от друзей или знакомых мелкими суммами тоже может привлечь внимание, если переводы поступают от множества разных людей одновременно.

Что делать, если карту уже заблокировали

Если банк приостановил обслуживание карты или направил запрос на объяснение, Руденко советует действовать последовательно.

Узнать в банке точный перечень транзакций, вызвавших подозрение. Составить объяснительную записку об экономической сущности операций. Подтвердить происхождение денег документально.

«Для подтверждения подойдут справки о доходах по форме ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда, налоговые декларации, договоры продажи имущества или предоставления займа, а также документы, подтверждающие родственные связи с отправителем денежных средств», — резюмирует юрист.