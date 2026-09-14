Глобальные инвестиции в финтех выросли до $103 млрд: куда идут деньги Сегодня 07:41 — Финтех и Карты Инвестиции в финтех

Глобальные инвестиции в финтех-сектор за первое полугодие 2026 года выросли до $103,1 млрд. против $72,2 млрд. за второе полугодие 2025-го.

В то же время количество сделок сократилось с 2 500 до 2 100. Это свидетельствует об изменении подхода инвесторов: они вкладывают больше средств в меньшее количество зрелых компаний с проверенными бизнес-моделями.

Об этом свидетельствуют данные анализа инвестиций в финтех в первом полугодии 2026 года от KPMG.

Большинство денег получают крупные сделки

Десять крупнейших сделок обеспечили 62% всех финтех-инвестиций — $64 млрд.

Наибольшим стало соглашение по приобретению Worldpay компанией Global Payments за $24,3 млрд.

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В целом, соглашения по слиянию и поглощению обеспечили $67,9 млрд инвестиций. Венчурное финансирование составило $31,5 млрд, а инвестиции частного капитала выросли до $3,6 млрд.

По словам партнера KPMG в Украине Юрия Федорова, первое полугодие подтвердило возобновление доверия инвесторов к финтеху. В то же время капитал в основном концентрируется в крупных и зрелых компаниях.

США привлекли больше всего средств

Американский рынок стал основным центром финтех-инвестиций. На страны Америки пришлось $86,9 млрд, из которых $80,8 млрд привлекли компании из США.

Для сравнения, в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки инвестиции составили $11,3 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — $4,6 млрд.

Больше всего средств привлек платежный сектор — $44,2 млрд. Далее следуют цифровые активы ($11,1 млрд), страховые технологии ($3,7 млрд) и технологии регуляторного соответствия ($2,9 млрд).

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ИИ и цифровые активы остаются в фокусе

Отдельным направлением для инвесторов стал искусственный интеллект. Компании, связанные с ИИ, привлекли $21,4 млрд. за первые шесть месяцев года — почти столько же, сколько за весь 2025 год.

Инвесторы также продолжают вкладывать средства в стартапы на ранних стадиях. За первое полугодие они получили $9,8 млрд, в том числе компании в области цифровых активов, данных, аналитики и технологической инфраструктуры.

В то же время, рынок выходов из финтех-инвестиций несколько замедлился. За первое полугодие 2026 года инвесторы получили $41,7 млрд от продажи долей в компаниях и других способов выхода из инвестиций. Это меньше, чем за 2025 год, но больше показателя каждого из трех предыдущих лет.

Что может стать главным во втором полугодии

По прогнозам, инвесторы и далее будут обращать внимание на несколько направлений.