Инвестор объяснил, почему не стоит копировать сделки опытных трейдеров Сегодня 17:04 — Фондовый рынок

Диаграммы Форекс

Иногда инвесторы, с целью накопления капиталов, копируют сделки трейдеров, у которых есть опыт или или немалое состояние. Но действительно ли это проверенная стратегия, и как она в целом работает с чеком, начиная от 5 тыс. долларов?

На эти вопросы во время онлайн-конференции Invest Fest отвечал основатель и инвестиционный управляющий Brainvest Александр Гладилин.

Чтобы понять, на что вообще делают ставку миллионеры, спикер привел пример портфеля самых богатых семей 2025 года, чей бюджет превышает 30 млн долларов. Здесь 58% составляют традиционные классы активов и 42% - альтернативные классы активов.

По словам Гладилина, основной ловушкой людей, желающих повторять сделки, является то, что они копируют структуру портфеля, а не копируют горизонт и пропорцию.

Эксперт выделил три составляющие, почему копирование сделок вслепую не работает:

горизонт;

доступ к сделкам;

способность нести риск.

Источник: Brainvest

Кроме этого инвестор акцентировал на важности проверки инвестиционного объекта, отметив, что для инвесторов с чеком в 1 млн долларов расходы на нее составляют около 0,3% от суммы инвестиции. То есть в этом случае расходы на проверку незначительны по сравнению с потенциальными рисками.

В то же время инвесторы с чеком в 5 тыс. долларов тратят на аналогичную проверку более 60% суммы инвестиции. Соответственно, при таком объеме вложений расходы на проверку могут превышать потенциальную прибыль.

В то же время, важную роль играет восприятие риска, которое не всегда соответствует его фактическому уровню.

Как отметил Гладилин, отсутствие видимой волатильности не означает отсутствия риска — оно может свидетельствовать лишь о недостаточном количестве информации для его оценки.

Источник: Brainvest

Чтобы понять, как работает риск, эксперт привел таблицу активов, распределив их по трем составляющим по пятибалльной шкале: волатильность, ликвидность и риск потерять все.

Источник: Brainvest

Следующее, на чем сделал акцент специалист — чек сделки. Как отметил Гладилин, он зависит от того, что у вас останется, если все пойдет плохо.

Поэтому, по словам основателя и инвестиционного управляющего Brainvest, копировать нужно не активы, а конструкцию. Собственно, это все называется «ядро».

Источник: Brainvest

Напоследок спикер отметил, что самый опасный актив не тот, что «упал» на 30%, а тот, который вы не можете продать в день, когда вам нужны деньги.

«Задайте себе вопрос: если мне срочно понадобятся деньги (например, за год), кому и за сколько я это продам? Также, если вы начинающий инвестор, то главной ошибкой являются не потерянные деньги, а потерянные годы сложного процента», — отметил Гладилин.

Именно поэтому, как подчеркнул специалист, миллиардеры могут позволить себе дорогие ошибки, а вы нет. Поэтому ядро ​​вам нужно больше, чем им.

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